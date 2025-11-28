삼성서비스 엔지니어들 “내가 기술 최고”

삼성전자서비스가 26일부터 이틀간 경기 수원 삼성전자 CS 아카데미에서 ‘서비스 기술경진 및 안전혁신대회’를 진행했다고 27일 밝혔다. 삼성전자가 업계 최초로 도입해 올해 30주년을 맞은 서비스 기술경진대회는 엔지니어의 기술 역량을 높여 고객에게 고품질의 서비스를 제공하는 데 기여해왔다. 올해부터는 임직원의 안전 의식을 높이고 안전한 작업 환경 조성을 위한 ‘안전혁신대회’가 함께 열렸다. 이번 대회는 ‘인공지능(AI) 서비스 미래와 안전 문화’를 주제로 수리 경진 5종목, 서비스 혁신사례 4종목, 안전 혁신 1종목 등 총 10종목으로 진행됐다.

27일 경기 수원 삼성전자 CS 아카데미에서 열린 ‘서비스 기술경진 및 안전혁신대회’에 참가한 서비스 엔지니어들이 대회 시작을 기다리고 있다. 삼성전자 제공

수리 경진 종목에서는 AI 기능이 고도화되는 추세에 맞춰 AI 신제품 비중을 높였다. 서비스 혁신사례는 현장의 업무 효율을 개선해 고객 만족도를 높일 수 있는 사례를 발굴한다.



서비스 안전혁신대회에서는 현장에서 안전사고를 예방해 작업 안정성을 높일 수 있는 사례를 찾아내는 ‘안전 혁신사례 경진’을 진행했다. 삼성전자서비스 대표이사 김영호 부사장은 “이번 대회는 기술 인재 발굴과 함께 고객 만족의 필수 요소인 안전 수준까지 높일 수 있는 기회가 되고 있다”며 “앞으로도 고객에게 신뢰받는 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

