[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 29일 (토요일) 내 띠 운세만 빠르게 보기

96년생 모든 것은 때와 장소에 따라 변할 수 있다. 84년생 승낙을 받았다면 지체 없이 착수하라. 72년생 확신을 갖고 자신의 능력을 믿길 바란다. 60년생 상황에 따라 대응해나가는 처세술 필요하다. 48년생 작은 질병도 방치하면 큰 병으로 확산된다. 36년생 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋을 듯하다.

97년생 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 85년생 금전문제가 발생하면 남동에서 해결해라. 73년생 관계가 원만하면 협소한 곳을 벗어나기 쉽다. 61년생 자녀가 하는 행동이 못마땅해도 지켜보아라. 49년생 생각대로 안 된다면 침묵으로 동조를 얻어보라. 37년생 전진하기 힘들 때는 잠시 쉬어 가라.

98년생 윗사람에게 성실함을 인정받는다면 앞날이 거침없다. 86년생 자영업 하는 사람은 거래처가 늘어난다. 74년생 가깝고 밝은 곳으로 향하는 것이 좋다. 62년생 상대의 좋은 점을 생각하면 불쾌감은 극복된다. 50년생 먼저 할 일과 나중에 할 일을 구분하라. 38년생 실수가 아니더라도 자신이 책임져야 한다.

99년생 어울리지 않다면 과감하게 내쳐야 바람직하다. 87년생 범상치 않은 사람은 안방에 모셔라. 75년생 자기과시나 불필요한 지출은 위상을 추락시킨다. 63년생 이론과의 차이로 진척속도가 더딜 듯하다. 51년생 제자리에 멈추는 것이 훗날을 위해 좋다. 39년생 필요한 것은 좋든 싫든 상관없이 지녀야한다.

00년생 돈때문에 체면을 손상하지 말자. 88년생 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다. 76년생 좋은 기회가 도래할 것이니 실력을 쌓아라. 64년생 마음이 심란하지만 길함이 있는 법이다. 52년생 순간적인 향락에 만족하면 명예에 손상입는다. 40년생 대범하게 임하는 사람과 아닌 사람은 드러난다. 28년생 동업자가 나타난다면 커다란 힘을 얻을 수 있다.

01년생 고객과 마찰을 피하라. 89년생 폼생폼사를 실천하는 것은 매우 어리석다. 77년생 가만히 있으면 중간은 가니 나서지 마라. 65년생 상대방 입장을 먼저 생각하는 여유를 가져라. 53년생 쉬면서 상황을 지켜보는 것도 좋을 듯하다. 41년생 손해본다고 속상해하지 말고 이득있다고 좋아하지 마라. 29년생 바람결에 나뭇잎이 흔들리고 흐느적거린다.

02년생 금전으로 마음 상한 일이 생긴다. 90년생 유별나게 잘 나가는 사람은 모함이 온다. 78년생 안일한 생활에 젖으면빈약한 삶을 살게 된다. 66년생 경천동지할 일이 발생하면 놀라움이 더해진다. 54년생 기분에 의한 섣부른 판단을 조심하라. 42년생 마음은 급한 데 일이 더디어질 수 있다. 30년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

03년생 돌다리도 두드려 보고 건너라. 91년생 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다. 79년생 창의력을 발전시키면 한 단계 올라설 수 있겠다. 67년생 각자의 가정 속에 약간의 문제는 있는 법. 55년생 상대방의 심중을 헤아리면서 밀고 당겨라. 43년생 감언이설에 현혹되면 어려운 일에 생긴다. 31년생 경쟁은 자기발전을 빠르게 하는 모습이다.

04년생 현재 일을 깊게 생각하길 바란다. 92년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취해라. 80년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어려운 법. 68년생 서로간의 입장을 생각하면서 매듭지어라. 56년생 솔선수범하면서 지켜나가면 모두가 따른다. 44년생 모든 것이 마음먹은 대로 진행되는 좋은 날이다. 32년생 당사자가 아니면서 나서는 것은 삼가라.

05년생 신중한 태도를 갖추는 것이 좋다. 93년생 근심 중에도 웃을 일이 있겠다. 81년생 소중한 친구라 생각이 들면 성의를 다해라. 69년생 상반된 이미지를 추구하면 결과가 안좋다. 57년생 무지몽매한 사람과의 대화는 어려운 일. 45년생 서운한 마음을 오래 두면 마음에 병이 생긴다. 33년생 익숙하지 않은 것에 노출되도 차분하면 문제없다.

06년생 일에 과감한 행동이 필요하다. 94년생 마음의 안정을 찾아야 할 때. 82년생 남의 입장을 대변하는 일은 위험부담이 크다. 70년생 능력 밖의 것을 탐하지 말아라. 58년생 감당하지 못할 거라면 애초에 시작을 마라. 46년생 지나친 집착은 자신을 고통스럽게 한다. 34년생 사소한 문제로 인해 이웃과 감정 상한다.

95년생 근심을 의논할 데가 없어 고독하다. 83년생 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다. 71년생 문제 해결을 위한 쪽으로 관심을 집중시켜라. 59년생 활동적인 방향으로 생각을 옮겨라. 47년생 아쉬움이 클수록 현실에 대한 만족감은 떨어진다. 35년생 개혁이 필요하지만 급격한 변화보다는 내실을 기하라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지