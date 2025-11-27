두나무 품은 네이버, '20조 메가핀테크 탄생'에도 4.6% 급락

국내 대표 포털기업 네이버의 금융 계열사 네이버파이낸셜과 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무의 합병이 결정된 가운데 27일 네이버 주가가 4% 넘게 하락한 채 거래를 종료했다.



이날 유가증권시장에서 네이버[035420]는 전장보다 1만2천원(4.55%) 내린 25만1천500원에 장을 마쳤다.

최수연 네이버 대표이사가 27일 경기 성남시 네이버 1784에서 열린 네이버-네이버파이낸셜-두나무 3사 공동 기자간담회에서 발표하고 있다. 네이버 제공

1.52% 내린 25만9천500원으로 출발한 네이버는 개장 직후 26만1천500원까지 낙폭을 좁혔으나 장 막판에는 25만500원(-4.93%)까지 내리기도 했다.



차익실현과 재료 소멸에 따른 '셀온'(sell-on·고점매도) 현상이 나타난 것으로 풀이된다.



두나무가 운영하는 가상자산 거래소 업비트에서 이날 540억원 규모 해킹 사고가 발생해 가상자산 입출금 서비스가 일시 중단됐다는 소식이 전해진 뒤 낙폭은 확대됐다.



앞서 네이버와 네이버파이낸셜, 두나무는 전날 각각 이사회를 열고 포괄적 주식 교환을 통한 두나무의 계열 편입안을 의결했다.



주식교환 비율은 네이버파이낸셜과 두나무 양사의 기업가치와 주식 수를 고려한 1대 2.54로, 두나무 1주를 네이버파이낸셜 2.54주로 교환하는 방식이 됐다.



기업가치 5조원의 네이버파이낸셜과 15조원 규모의 두나무가 결합해 기업가치가 20조원에 이르는 '메가 핀테크' 플랫폼이 탄생한다는 소식에 관련 업계는 촉각을 세우고 있다.



안재민 NH투자증권[005940] 연구원은 "네이버는 주식 교환이 마무리된 네이버파이낸셜의 1, 2대 주주 의결권을 확보해 네이버파이낸셜을 연결종속법인으로 유지하게 되고, 이로 인해 네이버 영업이익은 합병이 마무리되는 2027년 이후 4조원 이상으로 성장할 전망"이라고 내다봤다.



그는 "최근 네이버가 진행했던 포시마크, 왈라팝 등 인수합병(M&A)은 투자자들로부터 성장 사업에 대한 공감을 얻지 못했지만, 이번 통합은 누구나 인정하는 새로운 성장 동력이라는 점에서 많은 투자자의 긍정적 평가가 기대된다"고 말했다.



가상자산과 스테이블 코인과 관련한 새 성장동력을 확보, 기존의 광고·커머스·콘텐츠 사업에 더해 핀테크에서도 의미있는 성장을 기대할 수 있게 됐다는 것이다.



안 연구원은 "스테이블 코인 시장의 성장 잠재력에 대해 기대가 많다"면서 "이번 결합으로 (양사는) 스테이블코인 시장 내에서 독보적 경쟁력을 확보할 수 있을 전망"이라고 말했다.



서정연 신영증권 연구원도 "두나무는 국내 1호 가상자산 사업자로 거래소 규모 기준 국내 1위, 글로벌 4위의 위상을 갖고 있다"면서 "두 회사의 만남은 AI 기술경쟁력 발전과 맞물려 디지털 금융 산업의 강자로서 국내는 물론 해외에서도 성장동력을 확보할 수 있는 길이 열리는 이벤트란 점에서 큰 의미가 있다"고 평가했다.



다만 "합병 후 법인의 추후 상장 가능성과 시기, 성장전략, 연결 여부 등에 따라 네이버 주주들은 네이버와 이번 합병으로 탄생할 법인의 매력도를 비교할 수밖에 없는 상황"이라고 서 연구원은 짚었다.



아울러 합병에 반대하는 두 회사 기존주주들이 내년 5월 주식매수청구권을 행사할 수 있으며 각 회사별 매수청구권 규모가 1조2천억원 이상일 경우 계약이 협의하에 재조정되거나 해제될 가능성이 있다는 점 등도 추후 해결할 과제로 언급됐다.



네이버와 두나무는 이날 오전 경기 성남 네이버 제2사옥인 '네이버 1784'에서 공동 기자간담회를 열고 향후 5년간 10조원을 투입해 글로벌 공략에 박차를 가한다는 계획을 밝혔다.



이 자리에서 최수연 네이버 대표는 일각에서 거론되는 네이버파이낸셜의 나스닥 상장 추진 가능성에 대해 "정해진 것이 없다"고 말했고, 네이버와 네이버파이낸셜의 합병설에 대해서도 "검토할 가능성이 작다"고 답했다.

