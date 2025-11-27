창업 정보 한자리에…‘프랜차이즈 창업박람회’ 부산서 개최

예비 창업자와 소상공인들이 프랜차이즈 창업 정보를 한자리에서 얻고, 다양한 브랜드와 직접 소통하며 창업 준비를 지원받을 수 있는 프랜차이즈 창업박람회가 부산서 열린다.

27일 부산시에 따르면 이날부터 29일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 한국프랜차이즈산업협회가 주최하는 ‘KFA 프랜차이즈 창업박람회 2025 부산’이 개최된다.

프랜차이즈 창업 정보를 한자리에서 얻을 수 있는 프랜차이즈 창업박람회가 27일부터 사흘간 벡스코에서 열린다. 사진은 ‘프랜차이즈 창업박람회 2025 부산’ 공식 포스터. 부산시 제공

올해 박람회는 외식(한식·일식·중식, 베이커리 등), 서비스업, 도·소매업 등 총 100여개 브랜드가 참가해 전시부스를 운영하고, 창업세미나·전문가 컨설팅 등 다채로운 프로그램으로 진행된다. 또 지난해와 달리 전문가와 1대1 무료 상담 구역(컨설팅 존)이 새롭게 운영된다.

이번 창업박람회는 점포를 운영 중인 소상공인은 물론 예비 창업자와 프랜차이즈 업계에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 현장에서 무료 상담을 받을 수 있다. 상담은 프랜차이즈 경영, 세무, 노무, 가맹본부 설립, 정보공개 등록, 가맹 분야 분쟁 등으로 구성되며, 창업 과정 전반에 활용할 수 있는 전문가 상담을 제공한다.

창업 세미나는 분야별 전문가들이 직접 노하우를 전하는 프로그램으로 마련된다. 박람회 첫날 이홍구 창업피아 대표(유튜브 ‘창업의 신’)와 김석민 노무법인 산 대표가 각각 ‘2026 유망 창업 트렌드와 프랜차이즈 성공 공식’과 ‘사장이라면 무조건 알아야 할 노무의 기술’을 주제로 프랜차이즈 창업에 대해 강의한다.

둘째 날인 28일에는 △김현 유튜브 채널 ‘인싸맨’ 대표가 ‘모르면 손해 보는 프랜차이즈 창업의 숨은 이야기’ △정광재 한국공정거래조정원 팀장의 ‘예비창업자 필수청취! 가맹거래계약법’ △한국방송광고진흥공사에서 ‘AI(인공지능) 영상 광고 제작 실전 가이드: 아이작(AiSAC·한국방송광고진흥공사가 운영하는 AI 기반 광고창작 지원 서비스) 활용법’을 주제로 특강을 진행한다.

마지막 날은 박혜원 E&S LAB 대표가 ‘센스도 실력이다! 손님 불러오는 실전 서비스 매뉴얼’을 시작으로, 민병기 민병기세무회계사무소 대표의 ‘돈 버는 가장 쉬운 방법, 절.세!’와 한국지능정보사회진흥원의 ‘키오스크(무인 단말기) 운영제도(+배리어프리키오스크)’를 주제로 강의를 진행한다.

박형준 시장은 “이번 프랜차이즈 창업박람회가 예비 창업자와 소상공인들에게 성공적인 창업으로 이어지는 든든한 발판이 될 것으로 기대한다”며 “지역 프랜차이즈 산업의 디지털 전환을 촉진하고, 해외 시장 진출 지원을 통해 글로벌 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지