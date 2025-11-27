쿠팡에 ‘사망 책임 인정하라’는 민주노총…“야간 노동 즉시 중단해야”

서울 시내 쿠팡 차량 차고. 연합뉴스

전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 최근 잇따르는 쿠팡 노동자 사망에 “쿠팡은 반복되는 사망의 모든 책임을 인정하라”고 27일 촉구했다.

민주노총은 이날 성명에서 “살인적인 야간 노동을 즉시 중단하고 노동 강도를 근본적으로 완화해야 한다”며 이같이 밝혔다. 이어 “노동부는 쿠팡 전반에 걸쳐 강도 높은 특별 근로감독을 실시하고 과로 유발 요인 적발로 개선을 명령하라”며 “국회와 정부도 플랫폼·물류 노동자를 위험으로 내모는 현행 제도를 근본적으로 손봐야 한다”고 강조했다.

단체는 “노동자의 생명과 건강을 지키는 최소한의 기준도 없이 ‘빠른 배송’만을 요구하는 구조는 더 이상 용납될 수 없다”고 날을 세웠다.

앞서 지난 10일 오전 2시10분쯤 제주에서 쿠팡 협력업체 소속 30대 택배기사가 몰던 1t트럭이 전신주를 들이받는 사고가 발생했다. 중상을 입고 병원으로 옮겨진 A씨는 같은 날 오후 3시10분쯤 숨졌다. 졸음운전 중 사고가 난 것으로 보고 경찰이 정확한 사고 경위를 조사하겠다고 밝힌 가운데, 사고 당시 경찰이 A씨의 음주 측정을 하지 않은 것으로 알려지면서 초동수사 부실 논란도 일고 있다.

쿠팡 동탄 물류센터에서도 지난 21일 30대 근로자가 숨졌다. 경기 화성시에 있는 동탄1센터 내 식당에서 갑자기 쓰러진 B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 결국 사망했다. 국립과학수사연구원은 ‘지병에 의한 것’으로 추정된다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했으며, 최종 부검 결과가 나오기까지는 한 달 정도가 걸릴 것으로 전해졌다.

26일에는 경기 광주시의 5물류센터에서 50대 남성 C씨가 갑자기 쓰러져 인근 병원으로 이송됐지만 숨졌다. 카트에 물품을 담아 옮기는 ‘집품 업무’를 하고 있었던 그는 사고 전날 오후 6시부터 당일 오전 4시까지 근무하기로 예정되어 있었다. 경찰은 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 파악할 방침이다.

민주노총은 성명에서 “사망 사고의 근본 원인은 쿠팡이 강제하는 살인적인 고강도 노동 환경”이라고 주장했다. 이들은 “노동자의 건강을 파괴하는 위험 요인이 누적되어 있는데도 쿠팡은 노동강도 완화나 교대제 개선, 충분한 휴식 보장보다 배송 속도 경쟁과 물량 확대에만 몰두해왔다”고 지적했다.

개인의 건강이 아닌 회사가 만든 구조가 사고 원인이라는 민주노총 주장이다. 이들은 “노동자 생명을 앗아가는 구조를 더 이상 두고 보지 않겠다”며 “노동자가 새벽에 쓰러져 돌아오지 못하는 일이 반복되어서는 안 된다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지