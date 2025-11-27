엘비에스테크, ‘MaaS-Bridge’로 CES 2026 최고 혁신상 수상

보행환경 데이터 기반 스마트 모빌리티 솔루션을 개발하는 ‘주식회사 엘비에스테크(대표 이시완)’가 미 동부시간으로 11월 5일 오전 10시 ‘MaaS-Bridge(마스브릿지)’ 서비스로 2026 CES(Consumer Electronics Show) 최고 혁신상(Best of Innovation)을 수상했다고 밝혔다.

매년 1월 미국 라스베이거스에서 진행되는 세계 최대 규모의 전자제품 박람회 CES(Consumer Electronics Show)에서 진행되는 혁신상(Innovation Awards) 프로그램은 CTA(Consumer Technology Association)의 주관으로 매년 36개 분야의 카테고리에서 디자인, 기술적으로 뛰어난 제품들에 혁신상(Honoree)을 수여한다.

각 카테고리에서 평가 최고점을 받은 제품은 최고 혁신상(Best of Innovation)을 수상하며, 엘비에스테크는 ‘여행 및 관광(Travel & Tourism)’ 분야에서 최고 혁신상을 수상했다.

마스브릿지는 서비스형 모빌리티(Mobility-as-a-Service, 이하 MaaS) 솔루션으로, AI 기반의 접근 가능한 이동 연결지점 설계 시스템이다. 자동차, 대중교통 등을 이용하기 전·후의 승·하차 지점 및 환승 지점 등 차량과 보행로 사이의 연결지점인 ‘모빌리티 포인트’를 제안하고 최종 목적지까지의 라스트마일(Last-Mile) 정보를 제공한다.

특히 휠체어이용자, 시각장애인, 고령자 등 다양한 교통약자나 짐이 많은 관광객, 가족 단위의 사용자 유형에 맞춰 이용 중인 차량 유형, 목적지 부근의 보행로의 환경적 특성을 고려해 최적의 모빌리티 포인트를 제안하는 점에서 자율주행 기술이 접목되는 미래 모빌리티 서비스와 보행환경 간의 물리적 장애를 해소하는 것이 특징이다.

엘비에스테크는 과학기술정보통신부와 NIA가 담당하는 ‘2025년 민간클라우드 기반 AI·데이터레이크 활용지원 사업’을 통해 기존 데이터에 더불어 민간·공공데이터를 융합하여 인공지능(AI) 학습 데이터셋의 정확도를 올렸고, 결과적으로 서비스에 내재된 AI 기반 분석 모델의 성능을 향상시킬 수 있었다. 특히, 공공데이터가 초기 학습 데이터셋에 포함된 점이 시스템 개발의 기반을 마련하는 데 크게 기여하였다.

데이터 수집에 있어서는 SK행복나눔재단과의 장기적 파트너십을 통해 개발 기술 고도화를 위한 전폭적인 지원을 받았다. 재단과 함께 4년 간 WheelVi·장애인 보행지도 등 ‘이동약자 중심 서비스’를 발전시켜왔으며, SK그룹 임직원을 비롯해 여러 기업들이 CSR 활동으로 보행환경 데이터 수집에 참여해 독보적인 사회적 가치 모델을 구축했다. 해당 과정은 ‘기업의 사회공헌 활동과 첨단 기술 개발이 동시에 성장한 대표 사례’로 평가받고 있으며, 데이터 기반 이동 지원 서비스의 품질 향상에 크게 기여했다.

재단의 협업 담당자인 김선홍 매니저는 “재단의 데이터 수집 및 현장 활동 지원이 엘비에스테크의 마스브릿지 시스템 기술 완성에 기반을 형성했다”며, “앞으로도 지속적인 협력을 통해 엘비에스테크의 성장을 지원하겠다”고 전했다.

해외에서도 그 가능성을 빠르게 입증하고 있다. 영국 웨스트미들랜즈 주 통합당국(WMCA)과의 계약을 통해 글로벌 라스트마일 서비스의 가능성을 확인했다. 지난 달 버밍엄 지역에서 모바일 솔루션에 대한 실증 테스트 수행을 완료했으며, AR 기술을 활용한 경로 안내 솔루션에 대해 테스트 참여자들의 찬사를 얻었다. 영국 아스톤대학교(Aston University)와의 협업을 통해 향후 4년 간 보행로 데이터를 활용한 디지털트윈 관제시스템 개발 및 자율주행 표준 연구를 공동 수행하며 글로벌 기술 표준화에 앞장선다.

또한, 보행로 기반의 라스트마일 경로 안내 솔루션으로 베트남 호치민, 미국 뉴욕, 스페인 바르셀로나 등 다양한 국가에서 실증 프로젝트를 수행하며 글로벌 시장으로의 진출 가능성을 검증해왔다.

이시완 대표는 “자율주행 기술이 발전하고 있는 지금, 최종 목적지까지의 끊김없이 자연스러운 여행을 위해서는 차량과 보행로를 잇는 연결지점이 필요하다”며, 이번 수상에 대해 “마스 브릿지를 단순한 기술을 넘어 모든 사람이 편안하게 이동할 수 있는 글로벌 표준 시스템으로 발전시키겠다”고 수상 소감을 밝혔다.

한편 엘비에스테크는 보행로 데이터의 수집·가공 기반 라스트마일 솔루션을 제공하는 기업으로, 2025년 인간안보(Human Security) 부문 혁신상을 수상한 경력이 있으며, 2024년 미국 대통령 표창, 2023년 MWC GLOMO AWARD 접근성 부문에서 수상해 그 기술력을 글로벌하게 검증받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지