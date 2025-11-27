GM 한마음재단, 복지시설에 트랙스 크로스오버 기증…차량기부 누적 691대

(왼쪽부터) 헥터 비자레알 지엠한마음재단 대표이사 겸 GM 한국사업장 사장(1번째), 윤명옥 한마음재단 사무총장 겸 GM 한국사업장 커뮤니케이션 총괄 전무 및 최고마케팅책임자(3번째), 서은우 인천 해늘단기보호센터 센터장(2번째). 사진=한국GM 제공

지엠한마음재단코리아(이하 한마음재단)가 인천, 창원, 보령 지역의 복지시설 5곳에 쉐보레 트랙스 크로스오버 5대를 전달했다. 한마음재단의 차량 기부는 올해까지 총 691대에 달한다.

이번 기증은 단순한 차량 지원을 넘어, 이동의 제약으로부터 자유롭지 못했던 이웃들이 더 넓은 세상과 연결될 수 있도록 돕는 ‘일상의 변화’에 방점을 뒀다.

차량 기증은 앞선 26일 진행됐다. 이날 인천 해늘단기보호센터에서 열린 기증식에는 헥터 비자레알(Hector Villarreal) 지엠한마음재단 대표이사 겸 GM 한국사업장 사장, 윤명옥 한마음재단 사무총장 겸 GM 한국사업장 커뮤니케이션 총괄 전무 및 최고마케팅책임자 등 관계자와 복지시설 대표들이 참석해 따뜻한 마음을 전했다.

이번에 선정된 복지기관들은 인천 및 경남사회복지공동모금회의 공정한 심사를 거쳐 선정됐으며, 기증 차량은 사례관리, 단기보호, 지역사회 프로그램 등 다양한 복지서비스 현장에서 적극적으로 활용될 예정이다.

올해 전달된 쉐보레 트랙스 크로스오버는 넓은 실내 공간과 뛰어난 연비, 다목적 성능 등으로 복지시설 이용자들의 도심 이동과 야외 활동을 한층 더 안전하고 편리하게 만들어줄 것으로 기대된다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 “쉐보레 트랙스 크로스오버가 지역사회 복지시설의 든든한 동반자가 되어, 더 많은 이웃들이 일상의 자유와 기회를 누릴 수 있게 되어 기쁘다”며 “GM은 앞으로도 우수한 제품 생산을 넘어, 지역 공동체와 함께 성장하는 기업의 책임을 다하겠다”고 말했다.

서은우 인천 해늘단기보호센터 센터장은 “안전성과 실용성을 모두 갖춘 쉐보레 트랙스 크로스오버 차량을 지원받아 감사하다”며 “이 차량을 통해 더 많은 이용자들이 지역사회 곳곳을 누비며 다양한 경험과 꿈을 키워갈 수 있을 것”이라고 소감을 전했다.

한편 한마음재단은 2005년 설립 이래 지역사회와 함께 성장하고, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

특히, 교육, 환경, 건강, 안전 등 다양한 분야에서 지역사회의 발전과 주민들의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있으며, 취약계층을 위한 지원 활동에 중점을 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지