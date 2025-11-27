'中 멤버' 아이들(i-dle) 우기, 홍콩 대형화재에 "모두 무사하길 바란다"

그룹 아이들(i-dle)의 중국인 멤버 우기가 26일(현지시간) 홍콩 타이포 구역 고층 아파트 단지에서 발생한 화재에 우려를 표했다. 사진은 지난 5월 19일 서울 강남구 호텔 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 미니 8집 '위 아(We are)' 기자간담회에 참석한 우기. 한윤종 기자

걸그룹 아이들(i-dle)의 중국인 멤버 우기가 홍콩 화재 사고에 깊은 우려를 표했다.

우기는 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 검은 배경 사진 위 중국어로 "모두가 평안하고 무사하길 바란다"는 메시지를 전했다.

우기는 정확히 어떤 일에 대한 메시지인지는 밝히지 않았지만 시기상, 26일(현지시간) 홍콩 북부 타이포(Tai Po) 구역의 32층 주거용 고층 아파트 단지 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 발생한 화재를 언급한 것으로 추측된다.

로이터 통신 등 외신과 성도일보 등 홍콩 현지 매체 보도를 종합하면 26일(현지시간) 오후 2시 52분께 발생한 이번 화재로 전체 8개 동 중 7개 동에 불길이 덮쳤고, 이로 인해 최소 44명의 사망자와 279명의 실종자가 발생했다.

해당 건물은 1983년 입주를 시작해 주민들이 거주한지는 최소 42년에 달하는 노후 아파트로, 밀집도가 높은 홍콩 건물 특성상 주민 약 4800여 명이 거주한 것으로 전해졌다.

화재의 원인은 1년 넘게 이어진 외벽 보수공사 현장 환경으로 스티로폼 자재, 안전망, 비닐, 대나무 비계 등을 통해 화재가 급속히 확산된 것으로 파악됐다.

그룹 아이들(i-dle)의 우기가 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 중국어로 "모두 무사하길 바랍니다"라는 의미의 메시지. 우기 인스타그램

한편, 지난 26일 아이들(i-dle)은 오는 28일부터 이틀간 홍콩 카이탁 스타디움에서 열릴 예정인 '2025 MAMA AWARDS'(마마 어워즈) 참석을 위해 홍콩으로 출국했다.

하지만 출국 현장에는 중국인 멤버인 우기만 없는 상태로 드러나 관심이 집중되고 있다.

이같은 대형 화재 참사에 홍콩 MAMA 행사의 연기 가능성이 제기되는 가운데, MAMA 운영진 측은 "관련 내용 확인 후 연락드리겠다"고 입장을 전했다.

