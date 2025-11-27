안창호 "헌법존중 TF 구성 않기로…사퇴? 이러면 정치 휘둘려"

안창호 국가인권위원장은 27일 위원회 차원의 '헌법존중 TF'를 구성하지 않기로 했다고 밝혔다.



안 위원장은 27일 한국프레스센터에서 열린 '2025년 아동인권 보고대회' 행사 직후 연합뉴스 기자와 만나 "지난 회의에서 원칙적으로 의결한 것이고 절차적으로 보완할 것은 추후 보완하겠다고 한 것"이라며 "내주 논의는 형식적인 것이고 이미 결론은 났다"고 말했다.

안창호 국가인권위원장이 지난 24일 서울 중구 위원회에서 열린 전원위원회에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

정부는 12·3 비상계엄 과정에서 공직자의 불법행위 여부를 조사하고자 49개 중앙행정기관에서 TF를 구성한 바 있다. 인권위 등 독립기구에는 자율 설치를 권고했다.



인권위는 지난 24일 제21차 전원위원회에서 TF 설치 건을 '구두 발의'해 설치하지 않기로 표결했지만, 일부 상임위원이 구두 발의 절차의 정당성을 문제 삼으며 다음 전원위에 다시 상정하기로 한 상태다.



안 위원장은 조직 안팎에서 이어지고 있는 사퇴 요구에도 "사퇴 안 한다"고 선을 그었다. 내부 직원, 전 인권위원장들에 이어 전날에도 인권 연구자 734명이 안 위원장 등의 정치적 중립성에 문제가 있다며 사퇴 요구 성명을 냈다.



안 위원장은 "인권위는 독립기관인데 자꾸 이렇게 되면 정치에 휘둘리게 된다"며 "법을 지키는 것이 나의 가장 큰 소임"이라고 강조했다. 지난 정부에서 임명된 안 위원장은 검사 출신으로, 서울고검장에 이어 헌법재판관을 역임했고 고위공직자범죄수사처 자문위원장을 지냈다.

