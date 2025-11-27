심형탁, 생후 9개월 아들 모델 데뷔…광고료 수익은?

KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 화면 캡처

배우 심형탁의 생후 9개월 아들 하루가 광고 모델로 데뷔했다.

지난 26일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에선 하루 광고 촬영 현장이 공개됐다.

심형탁은 "오늘 하루가 광고 모델이 돼서 촬영장에 왔다"며 "아기 섬유유연제 광고를 찍는다"고 말했다.

MC 김종민은 "축하한다 하루야. 형탁이 형 너무 좋겠다"고 축하했다. 랄랄은 "너무 예쁘다. 외국인도 다 본다. 이미 슈퍼스타다"라고 말했다.

심형탁은 "제가 처음 광고를 찍었던 게 20살 넘었을 때였는데 하루는 1살이 되기 전에 광고를 찍는다. 정말 대단하고 감사하다"고 했다.

이어 "하루가 이제 9개월 밖에 안 됐는데 헤어 담당하시는 분이 나오냐"고 말했다. 촬영 관계자는 "최초인 것 같다"고 답했다.

그러면서 "제가 20년 넘게 해 오던 일을 하루는 1년도 안 됐는데 전문가처럼 해서 놀랐다. 너무 잘 해서 칭찬해주고 싶다"고 했다.

한편 하루는 최근 아기용품 등 광고 6건을 계약해 총수입 5억원이 넘는 것으로 알려졌다.

