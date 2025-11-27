'샤넬백 든 여자 전원 OUT' 29기 영철, "300만원 월급받는 남자의 인생 두달이다"(‘나는솔로’)

‘나는솔로’ 29기 영철이 “샤넬백 든 사람은 전원 아웃”이라고 말했다. SBS Plus 스플스

26일 방송된 SBS Plus ‘나는솔로’에서 29기 영철이 “샤넬백을 든 사람은 마음 속에서 전원아웃이다”고 말했다.

그는 입소 1일차에 29기 남자 출연진들과 대화하면서 “나는 살면서 고민을 많이 안하는 스타일인데 고민을 한다”고 운을 뗐다. 영호는 “괜찮은 사람이 많아서 그런가보다”고 대답했지만 그는 “저는 ‘많아서’가 아니라 많이 없는 것 같은 느낌이 든다”고 말해 남자 출연자들을 놀라게 했다.

SBS Plus 스플스

개인인터뷰에서 그는 영자의 가방을 들어줬을 때 일화를 공개했다. 그는 “듣고 싶어서 들은 건 아닌데 다들 샤넬백 이야기를 하고 있더라. 다들 샤넬백이었나보다. 다 아웃”이라고 말했다. 여성출연자들은 “샤넬특집이냐”며 샤넬 구두와 가방으로 친밀감을 쌓아갔다.

샤넬백으로 마음 속에 여성 출연자 전원을 아웃시킨 영철을 보고 프로그램 MC들은 “샤넬백 들 수도 있지. 너무 유교 보인데”라는 반응을 보였다.

영철은 “샤넬백이 얼마인지는 모르겠으나 남자 300만원 월급 받는 사람의 인생 두달이다”고 말했다.

