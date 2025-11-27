U+ 드라마 ‘미래의 미래’의 김동현은…“귀여운 첫사랑, 그리고 청춘을 느낄 수 있을 것”

“성숙하지 못했을 시절의 패기 어린 에너지와 미소를 지을 수 있는 귀여운 첫사랑, 그리고 청춘을 느낄 수 있는 드라마라고 생각합니다! 시청자분들도 온전히 청춘을 음미하시면서 즐겁게 시청해 주시면 감사하겠습니다.”

그룹 에이비식스(AB6IX) 멤버 김동현이 U+ 모바일TV 드라마 ‘미래의 미래’에 대해 27일 이같이 밝혔다.

‘미래의 미래’는 MZ세대 공감 청춘 성장기를 담은 드라마다.

첫사랑의 배신을 겪은 공미래(권나연)가 영화 동아리 ‘팝콘각’ 친구들과 함께 복수 프로젝트 ‘복.연.뜨’를 진행하며 진정한 자아를 찾아가는 과정을 그린다.

김동현이 연기하는 이현재는 공미래의 절친이자 14살부터 그녀를 짝사랑해 온 인물로, 고등학교·대학교·동아리까지 함께한 캐릭터다.

‘미래의 미래’는 총 6부작으로, 28일을 시작으로 매주 금요일 오전 11시에 U+ 모바일TV를 통해 공개된다.

이하 김동현의 일문일답 전문

-이번 작품에서 맡은 이현재를 정의한다면 어떤 캐릭터인가? “‘짝사랑’이라는 감정을 정의할 수 있는 캐릭터라고 생각합니다.” -드라마 속 이현재와 김동현의 공통점과 차이점은? “사람의 상태나 기분을 잘 파악하고 다가가는 방식이 비슷하지만, 차이점은 현재보다 조금 더 직진하는 성격이라는 점입니다.” -‘공미래’를 좋아하는 남사친 역할인데, 감정선이 쉽지 않았을 것 같다. “좋아하는 사람에게 호감을 표현하는 것과 친구에게 호감을 표현하는 것의 중간 점을 찾아 연기에 진심을 담기 위해 노력을 많이 했습니다.” -작년 ‘히키코모리 재벌 키우기’에 이어서 오랜만에 드라마를 찍게 됐는데, 이번에 연기를 하면서 본인의 성장을 느낀 순간은? “아직 부족한 부분이 많지만, 현장에서의 여유가 예전보다 조금 늘어난 것 같습니다. 여유가 조금씩 생기면서 당일 제가 표현해야 하는 캐릭터에 더 집중할 수 있게 됐습니다.” -시청자들이 ‘이현재’ 캐릭터를 보면서 무엇을 느꼈으면 하나? “학창 시절의 자신일 수도 있고 다른 사람일 수도 있겠지만, 그때만 느낄 수 있었던 다양한 감정들을 다시 한번 느끼시고 추억 여행을 하셨으면 좋겠습니다.”

