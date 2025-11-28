클리오, 2025 '올리브영 어워즈' 단독 3관왕 쾌거.. 3관왕 기념 역대급 기획세트 선보여

K뷰티 메이크업 브랜드 클리오(대표 한현옥)가 2025년 올리브영 어워즈에서 3관왕을 차지했다고 밝혔다. 올해 올리브영 어워즈에서 수상을 한 제품은 ‘킬 커버 파운웨어 쿠션’, ‘프로 아이 팔레트 에어’, ‘킬 브로우 오토 하드 브로우 펜슬’이다. 이번 어워즈에서 유일하게 3관왕을 차지한 클리오는 수상을 기념해 한정 기획 세트를 출시한다.

클리오의 대표 품목인 ‘킬 커버 파운웨어 쿠션’은 얇고 가벼운 세미매트 제형으로, ‘킬 커버’다운 커버력으로 매끈하고 보송한 피부결을 연출해주는 제품이다. 지난 8월 리뉴얼을 통해 더 많은 사랑을 받고 있으며, 올해로 올리브영 어워즈 6년 연속 수상이라는 쾌거를 이뤘다. 이번 올리브영 어워즈 수상을 기념하며 ‘킬 커버 파운웨어 쿠션’ 19C, 21C, 21N 호수 본품 구매 시, 홀리데이 무드의 한정판 미니 쿠션을 증정하는 특별 기획세트를 만나볼 수 있다.

‘프로 아이 팔레트 에어’는 데일리 팔레트의 정석으로, 가루 날림 걱정 없이 밀착되어 선명하게 발색되는 제품이다. 특유의 고퀄리티 제형과 활용도 높은 컬러 구성으로 큰 인기를 끌며, 올해로 올리브영 2년 연속 수상을 차지했다. 이 중 베스트 호수인 로즈 브라운의 정석 ‘2호 로즈 커넥트’와 품절 대란까지 있었던 라떼 음영의 정석 ‘8호 라떼는 선임’ 구매 시에는 4구 미니 팔레트인 ‘프로 아이 팔레트 큐브’ 본품을 추가로 증정한다.

마지막으로, ‘킬 브로우 오토 하드 브로우 펜슬’의 경우, 올리브영 어워즈에서 유일하게 수상한 브로우 제품으로, 600만 개 이상 판매된 ‘국민 브로우’로 통하는 제품이다. 부드러운 발색으로 메이크업 초보자들도 사용하기 쉽고, 붉은 기, 노란 기 없는 뉴트럴한 컬러감이 특징이다. ‘킬 브로우 오토 하드 브로우 펜슬’은 1호 ‘내추럴 브라운’, 2호 ‘라이트 브라운’, 5호 ‘그레이 브라운’ 본품 구매 시, ‘킬 브로우 슬림 애쉬 브로우카라’ 본품이 추가로 증정되는 특별 기획세트로 출시된다.

브랜드 관계자는 “올리브영 어워즈 3관왕을 이뤄낼 수 있도록 많은 사랑을 주신 고객분들에게 감사하다”며, “올리브영에서만 구매할 수 있는 올리브영 어워즈 한정 기획세트는 어느 때보다 합리적인 구성과 가격으로 만나볼 수 있으니 기대 부탁드린다”고 덧붙였다.

클리오의 2025 올리브영 어워즈 3관왕 수상을 기념해 준비된 한정 기획세트 제품들은 오는 11월 30일부터 진행되는 올영세일 기간에 최대 35% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

