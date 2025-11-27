李, 누리호 4차 발사 성공에 “韓 우주 개발 역사 새 장…5대 우주 강국 도약 위한 도전 계속”

이재명 대통령은 27일 민간 주도로 제작된 한국형발사체 누리호 발사 성공을 두고 “대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간”이라며 축하했다.
이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 “가슴이 벅차오른다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “이번 발사는 민간 기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어낸 첫 사례”라며 “우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼 미래 세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 주춧돌이 되리라 믿는다”고 적었다. 또 이 대통령은 “이건 시작에 불과하다”며 “과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고, 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주 강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라고 강조했다.
이번 발사 성공을 이끈 연구자 및 관계자들을 향해 감사의 뜻도 표했다. 이 대통령은 “밤낮없이 힘을 다해준 연구진과 관련 산업 종사자들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”며 “대한민국의 우주 시대를 열어가고 있는 여러분이 참 자랑스럽다”고 격려했다. 나로우주센터가 위치한 전남 고흥 지역의 주민들과 군인, 경찰, 소방 관계자들에게도 감사를 전했다.
이 대통령은 “앞으로도 정부는 우리 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원하겠다”며 “여러분이 열어갈 빛나는 미래와 무한한 가능성에 아낌없이 투자하겠다”고 약속했다.
앞서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 고흥 나로우주센터에서 브리핑을 통해 오전 1시13분 발사된 누리호 4차 발사가 성공했다며 “1시55분 차세대 중형위성 3호의 신호 수신도 확인했다”고 밝혔다.
