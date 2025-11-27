한혜진, 송혜교·이진과 같이 학교 다녀… "3대 얼짱 순위는?"

한혜진이 은광여고 시절 '3대 얼짱'으로 불리던 송혜교·이진과의 외모 대결 순위를 공개했다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

배우 한혜진이 은광여고 시절 ‘3대 얼짱’으로 불리던 송혜교·이진과의 외모 대결 순위를 공개했다.

지난 25일 방송된 KBS2 예능 ‘배달왔수다’에는 배우 한혜진, 진서연이 출연해 추억의 '은광여고 앞 즉석 짜장떡볶이'를 주문하며 이야기를 나눴다.

은광여고는 ‘3대 얼짱’으로 유명한 고등학교였는데, 바로 연예계에서 출중한 외모로 유명한 송혜교와 이진, 한혜진이 다니던 고등학교였기 때문이다.

한혜진은 “송혜교는 같은 학년, 이진은 한 학년 선배였다”면서 “두 분이 너무 유명했다”고 말했다. 또, 그는 ‘전설의 은광여고 3대 얼짱’으로 불리는 이들을 실제로 본 소감을 털어놓았다.

이영자가 “(한혜진을 포함해) 세 명이 동시에 학교를 다녔냐”면서 놀라자, 한혜진은 “그렇다”고 답했다. 또, 이영자가 “세 명 중 가장 인기 있던 사람”에 관해 묻자, 그는 “이진 선배님이 인기가 진짜 많았다”면서 “하얀 얼굴에 앵두같이 빨간 입술이 처음 봤는데 정말 놀랐다, 너무 예뻐서”라고 말했다.

이어 김숙이 “두 분(송혜교 이진)은 데뷔해서 유명한 건 알겠는데, 혜진 씨는 당시 데뷔도 안 했는데 유명했다는 거잖아요”라고 한혜진의 미모를 칭찬하자, 한혜진은 “뭐, 그렇죠”라고 재치 있게 답했다.

김숙은 한혜진의 고등학교 졸업사진을 준비하기도 했는데, 지금과 별반 다를 바 없는 미모에 모두가 감탄하기도 했다. 김숙이 “옆에 있는 친구들을 보다 보면 외모가 너무 튀어”라고 말했고, 이영자는 “그러다 우리 고소당한다”라고 말해 스튜디오에 웃음을 전하기도 했다.

한편, 한혜진은 데뷔 일화를 밝히며, “길거리에서 EBS 무대 감독님 눈에 띄었다”면서 “당시 MC 오디션에 합격해 학생 MC로 6개월간 활동했다”고 말했다.

하지만 한혜진은 갑작스레 시작해 다소 버거웠던 MC 역할에 6개월 만에 하차했다. 그러면서도 이 일을 계기로 잡지모델에 뛰어들고 연예계 활동을 시작하게 됐다. 이후 한혜진은 연기에도 도전해 배우로서 입지를 굳혔다.

탄탄한 필모그래피를 쌓아 온 한혜진은 현재 TV조선 월화드라마 ‘다음생은 없으니까’에서 활약하고 있다.

