제니, 카리나도 입더니 ‘대박’…Z세대가 주목한 ‘이 패턴’ 힙하네 [트랜드]

한때 ‘센 언니’들의 전유물로 여겨졌던 레오파드(표범 무늬)가 올 FW(가을·겨울) 패션 트렌드로 급부상했다. 한동안 심플하고 세련된 스타일의 ‘톤온톤’ 패션이 인기를 끌던 것과 달리, 작은 아이템으로도 개성을 표출할 수 있는 레오파드 패턴이 트렌드에 민감한 Z세대(1997~2012년생) 사이에서 주목받고 있다.

블랙링크 제니, 에스파 카리나 인스타그램 갈무리

27일 LF에 따르면 이달 1일부터 26일까지 ‘레오파드’ 관련 키워드 검색량은 지난해 같은 기간보다 332% 급증했다. 특히 레오파드 가방은 258% 증가하며 관심도가 집중됐다. 이외에도 신발이나 액세서리 등 작은 면적만으로 전체적인 분위기를 확 바꿀 수 있는 아이템을 중심으로 소비자의 관심이 모이고 있는 것을 확인할 수 있다.

레오파드 패턴은 ‘레트로 시크’와 ‘Y2K 감성’이 패션 키워드로 떠오르며 주목을 받기 시작했다. 브라운, 카멜, 올리브 등 겨울 대표 컬러와 자연스럽게 어우러져 매칭이 자유롭다는 점도 주효했다. 또 최근 블랙핑크 제니와 리사, 에스파 카리나, 배우 박지현, 신시아 등 연예계 패셔니스타들도 레오파드 패턴을 활용한 개성 넘치는 스타일을 소셜미디어서비스(SNS)에 공유하면서 올 FW ‘대세’임을 입증했다.

영화배우 신시아 인스타그램 갈무리.

유통업계도 레오파드 관련 상품을 잇따라 출시하고 있다. 최근엔 부드러운 느낌의 파스텔톤 계열 컬러나 △나일론 △퍼 △가죽 등 소재나 상품의 다양화로 소비자 선택지를 넓히고 있다.

액세서리 브랜드 ‘아떼 바네사브루노 액세서리’는 올해 처음으로 레오파드 패턴을 가방 제품군에 적용했다. 르봉, 봉봉, 파니에 등 브랜드를 대표하는 베스트셀러 전 라인에 걸쳐 레오파드 패턴물을 새롭게 출시했고, 패브릭부터 스웨이드까지 다양한 소재에 접목시켰다.

독특한 리본 디자인이 특징인 ‘르봉백’의 레오파드 버전은 올가을 출시 이후 현재까지 3번 리오더를 진행했다. 버킷 형태의 ‘파니에백’의 레오파드 스타일도 2차 추가 생산에 돌입했다. 이 외에도 헤어 밴드, 핀, 클립, 선글라스 등 스타일에 포인트를 줄 수 있는 헤어 액세서리와 아이웨어 카테고리까지 레오파드 적용 범위를 확장해 소비자로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.

영캐주얼 액세서리 브랜드 ‘질바이질스튜어트’에서도 다양한 품목에서 레오파드를 주요 패턴으로 가져간다. 대표 제품인 스웨이드 소재의 ‘레티 미니 크로스백’은 브라운 컬러 대비 레오파드 패턴이 4배 이상 높은 판매량을 기록하고 있으며, 10월 판매도 전월 대비 200% 이상 급증하며 대세감을 이어가고 있다. 이 외에도 아웃도어 무드의 스웨이드 백팩부터 스니커즈, 플랫 슈즈에 이르기까지 레오파드를 브랜드만의 경쾌한 감성으로 재해석한 아이템을 구성해 인기를 얻고 있다.

배우 박지현 인스타그램 갈무리

수입 브랜드에서도 레오파드 아이템이 강세로, 글로벌 트렌드로 확산되는 흐름을 보이고 있다. 프랑스 럭셔리 디자이너 브랜드 ‘이자벨마랑’은 레오파드 제품 구성을 전년비 약 3배 늘렸다. 레드, 핑크, 블루 컬러로 레오파드 패턴을 간접적으로 전개했던 지난해와 달리, 올해에는 브라운 중심의 클래식한 레오파드 패턴을 가방, 부츠, 스카프 등 액세서리 라인에서 집중 활용했다. 특히, 포인트 아이템으로 활용도가 높은 스카프의 경우 판매율 90%를 기록하며 완판을 앞두고 있다.

이탈리아 럭셔리 디자이너 브랜드 ‘포르테포르테’는 이번 시즌 레오파드 액세서리 물량을 전년 대비 2.5배 확대했다. 레오파드를 도트 모티브와 결합해 브랜드 특유의 부드럽고 감성적인 분위기로 풀어낸 것이 특징으로, 동일 품목 대비 2배 이상 높은 판매율을 기록 중이다.

브랜드 관계자는 “레오파트 패턴은 작은 소품만으로 개성을 표현할 수 있어 인기가 높다”면서 “특히 헤어리한 소재를 적용한 뮬과 로퍼, 플랫 슈즈를 중심으로 사이즈가 품절되는 등 출시 초기부터 반응이 뜨겁다”고 말했다.

아떼 바네사브루노 '파니에백'(왼쪽)과 헤어 Acc, 아이웨어. LF 제공

LF 관계자는 “레오파드는 더 이상 일부 마니아층의 영역이 아니라 일상에 감도를 더하는 패턴으로 범용성이 확대되고 있다”며 “최근엔 누구나 쉽게 도전할 수 있는 잡화 아이템을 중심으로 활용도가 넓어지고 있으며 연말 시즌과 겹치며 관심도가 더욱 높아지는 추세”라고 설명했다.

