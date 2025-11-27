뉴진스 '디토', K팝 걸그룹 최초 日 레협 스밍 '트리플 플래티넘'…BTS는 47개 '골드'

그룹 '뉴진스(NewJeans)'가 일본에서 또 하나의 유의미한 기록을 추가했다.

27일 일본레코드협회에 따르면, 뉴진스의 싱글 'OMG'의 수록곡 '디토(Ditto)'가 올해 10월 기준 누적 재생 수 3억 회를 넘겨 스트리밍 부문 '트리플 플래티넘' 인증을 획득했다.

뉴진스. 어도어 제공

스트리밍 부문에서 '트리플 플래티넘' 인증을 받은 K-팝 걸그룹은 뉴진스가 최초다. K-팝 전체로 범위를 넓혀도 해당 인증 곡을 보유한 아티스트는 단 두 팀 뿐이다.

2022년 12월19일 공개된 '디토'는 볼티모어 클럽 댄스 뮤직 장르를 뉴진스 감성으로 재해석했다. 몽환적인 허밍과 포근한 사운드, 멤버들의 따뜻한 보컬이 특징이다. 당시 뉴진스는 이 곡으로 데뷔 6개월 만에 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'과 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에 입성했다. 국내에서는 2023년 멜론 연간 차트 정상을 차지하는 등 뉴진스에게 여러 신기록을 안겼다.

'디토'는 최근까지도 식지 않는 인기를 누리고 있다. 이 곡은 지난 5월 일본 음악 시상식 '뮤직 어워드 재팬 2025'에서 '베스트 K-팝 송 인 재팬(Best K-Pop Song in Japan)' 부문을 받았다.

뉴진스는 '디토' 외에도 'OMG'(2024년 8월), '하이프 보이(Hype Boy)'(2025년 8월) 두 곡의 '더블 플래티넘'(2억 회 이상) 인증과 'ETA'(2024년 5월), '슈퍼 샤이(Super Shy)'(2024년 5월), '어텐션(Attention)'(2024년 8월) 등 세 개의 '플래티넘'(1억 회 이상) 인증 곡을 보유했다.

그룹 '방탄소년단'(BTS)은 10월 기준 일본레코드협회에서 스트리밍 부문 '골드' 인증을 추가했다.

방탄소년단의 정규 3집 '러브 유어셀프 전 '티어''(LOVE YOURSELF 轉 'TEAR')'의 수록곡 '전하지 못한 진심(Feat. Steve Aoki)'이 해당 달 누적 재생 수 5000만 회를 돌파하며 스트리밍 부문 '골드' 인증을 받았다. 이로써 방탄소년단은 총 47개의 '골드' 인증을 보유해 K-팝 가수 최다 기록을 다시 한번 경신했다.

방탄소년단은 일본레코드협회에서 '다이너마이트(Dynamite)'와 '버터(Butter)'로 스트리밍 부문 '다이아몬드' 인증을 보유하고 있다. 이는 K-팝 최초이자 유일한 기록이다. 특히 '다이너마이트'는 일본레코드협회 기준 역대 최단기간 5억 회 이상 스트리밍을 달성하며 '다이아몬드' 인증을 획득했다.

이와 함께 다른 K-팝 가수들도 스트리밍 부문에서 기록을 남겼다.

그룹 '에스파'는 히트곡 '넥스트 레벨'로 '플래티넘' 인증을 획득했다. 그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제는 '톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)'로 '골드'를 추가했다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.

<뉴시스>

