전기충격기·마취제까지 준비…납치살해 시도한 30대들 기소

범행 당시 지하주차장 CCTV화면. 인천지검 제공.

아파트 주차장에서 중소기업 대표를 납치해 살해하려 한 30대 남성과 그의 공범이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

인천지검 형사1부(이동현 부장검사)는 26일 경찰에서 송치된 A씨(38)에 대해 기존 특수상해 혐의를 강도살인미수 혐의로 변경해 구속기소했다고 밝혔다.

검찰은 또 범행 계획을 함께 세우고 범행 도구를 관리한 공범 B씨(32)를 강도상해방조 등 혐의로 구속 기소했다.

A씨는 지난 7월 인천 부평구의 한 아파트 지하 주차장에서 중소기업 대표 C씨(61)를 둔기 등으로 공격해 살해하려 한 혐의를 받는다.

C씨는 가까스로 현장을 빠져나와 목숨을 건졌지만 얼굴과 머리 등에 전치 2주의 상해를 입었다.

검찰은 A씨가 피해자와 아무런 면식이 없었음에도 재력을 보고 범행 대상을 특정하고 치밀하게 준비한 정황을 토대로 수사를 확대했고, 그 과정에서 공범 B씨의 역할을 확인했다.

두 사람은 경제적 어려움을 벗어나기 위한 범행 동기로 재력가를 납치해 금품을 빼앗고 살해하는 계획을 세운 것으로 드러났다.

이와 별도로 인천에서 금·은방을 운영하는 업주(59)를 미행하며, 전기충격기·마취제 등 범행 도구를 준비한 강도예비 행위도 확인됐다.

검찰은 “압수수색과 휴대전화 디지털포렌식을 통해 범행 동기와 공범 존재, 강도예비 범행까지 추가로 규명했다”며 “국민의 일상을 위협하는 강력 범죄에 대해 엄정히 대응하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지