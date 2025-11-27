‘김치=파오차이’ 중국 일방 주장 무색해졌다…넷플릭스서 ‘신치’로 표기

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘피지컬: 아시아’가 김치의 중국어 자막을 ‘신치(辛奇)’로 표현한 데 대해 한국홍보전문가 서경덕 성신여대 교수가 “매우 환영할 일”이라고 밝혔다. 서경덕 교수 제공

서 교수는 27일 사회관계망서비스(SNS)에서 “최근 인기를 끄는 넷플릭스 예능 ‘피지컬: 아시아’가 김치의 중국어 자막을 ‘신치’로 표기해 시청자들에게 호응을 얻고 있다”며 이같이 말했다.

이어 “지금까지 넷플릭스는 다수 작품에서 김치를 모두 ‘파오차이(泡菜)’로 잘못 번역해 많은 질타를 받아왔다”고 덧붙였다.

앞서 문화체육관광부는 2021년 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정하면서 김치의 올바른 중국어 표기를 ‘신치’로 명시했다.

하지만 중국에서는 김치의 기원이 ‘파오차이’라는 이른바 ‘김치 공정’을 끊임없이 펼쳐왔다고 서 교수는 지적했다.

중국은 그간 한복을 전통 의복인 ‘한푸(漢服)’로 주장하거나 김치를 중국식 야채 절임을 뜻하는 ‘파오차이’로 표기해 논란을 일으켰다.

서 교수는 “이러한 상황에서 넷플릭스의 ‘신치’ 표기는 매우 환영할 일”이라며 “세계적으로 영향력이 대단한 넷플릭스의 신치 표기는 중국의 억지 주장을 무색하게 만드는 본보기가 될 것”이라고 의미를 부여했다.

