이민우, 日 아내 출산 후 내년 3월 결혼…전진·앤디 사회

그룹 신화 '이민우'가 결혼 준비 과정을 공개했다. 그는 내년 3월29일 재일교포 3세인 이아미와 결혼한다.

이민우는 26일 방송된 MBC TV 토크 예능물 '라디오스타'에서 "웨딩 플래너를 안 끼고 발품을 팔아 결혼식을 준비하고 있다"고 밝혔다.

MC들이 "방송도 안 끼냐"고 묻자 이민우는 "그렇다"고 답했다. MC 김구라는 이민우가 출연 중인 KBS 2TV '살림하는 남자들'('살림남')에서 해당 아이템을 놓칠 리 없다며 놀라워했다.

결혼식 장소는 호텔이다. 사회는 신화 다른 멤버 전진과 앤디가 맡는다. 추가에 대해서는 "알아보고 있는데 김종민 결혼식에서 이적을 봤다"며 이적에게 러브콜을 보냈다. 그는 "아내가 (이적 대표곡인) '다행이다'를 너무 좋아한다"며 이적에게 영상 편지를 보냈다.

이민우는 이날 게스트로 함께 출연한 가수 자이언티에게도 축가를 부탁했다.

이민우는 이번이 초혼이고 이아미는 6세 딸을 둔 싱글맘이다. 현재 이아미는 임신한 상태로, 12월4일 이들 부부의 둘째가 태어난다.

이민우와 이아미는 2013년 신화가 일본 투어 당시 지인의 소개로 만났다. 이후 꾸준히 연락을 주고받다 코로나 팬데믹 동안 만나지 못했다. 그러는 사이 이아미는 결혼 해 딸을 낳았고 이혼을 했다.

해당 사실을 접하고 '측은지심'이 들었다는 이민우는 "한국 돌아와서 자꾸 생각이 나 (작년) 12월 '크리스마스 이후에 뭐하냐'고 연락을 했다"면서 "1월1일 일출을 보고 고백했다. '너만 사귀는 게 아니라 딸까지 사귀는 거야'라고 말했다"고 당시를 떠올렸다.

