[속보] 李 대통령 “‘누리호’ 발사 성공 가슴 벅차… 우리의 도전은 계속된다”

튀르키예 국빈 방문 일정을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 앙카라 에센보아 국제공항에서 공군 1호기에 올라 환송객들에게 인사하고 있다. 앙카라=연합뉴스

민간주도로 제작된 한국형발사체 누리호(KSLV-II)의 성공적인 발사에 이재명 대통령이 27일 “가슴이 벅차오른다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 공식 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간이었다”며 이같이 말했다.

이어 “밤낮없이 힘을 다해주신 연구진과 관련 산업 종사자분들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다”며 “멈출 줄 모르는 혁신으로 대한민국의 우주 시대를 열어가는 여러분이 참 자랑스럽다”고 했다.

발사가 무사히 진행되도록 힘쓴 전남 고흥 지역 주민들과 군인, 소방 관계자들에게도 감사의 마음을 전한 이 대통령은 “대한민국을 글로벌 5대 우주 강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것”이라고 강조했다.

우리 과학기술의 자립을 증명한 사례라며 의미를 강조한 이 대통령은 “미래 세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 수 있는 주춧돌이 되리라 믿는다”며 “정부는 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있도록 지원하겠다”고 약속했다.

한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 연합뉴스

앞서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부장관은 전남 고흥군 나로우주센터 브리핑에서 같은 날 오전 1시13분 발사된 누리호 4차 발사가 성공했다고 밝혔다.

누리호는 2010년부터 2023년까지 13년에 걸쳐 한국항공우주연구원(항우연) 주도하에 300여개 민간기업이 참여해 함께 개발한 우주 발사체다.

항우연이 누리호 제작을 주관한 1·2·3차 발사와 달리 4차 발사는 민간 체계종합기업 한화에어로스페이스가 처음으로 제작을 총괄 주관했다.

