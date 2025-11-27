누리호 13기 위성 성공적으로 분리…곧 성공 여부 발표

네 번째 우주로 향한 한국형발사체 누리호가 목표 고도에 올라 위성 13기를 모두 분리하고, 임무를 마쳤다. 위성들의 궤도 안착 여부가 누리호 4차 발사의 성공 여부를 판가름한다.

누리호는 27일 오전 1시13분 전남 고흥군 나로우주센터 발사대에서 발사됐다. 당초 0시55분 발사 예정이었으나 누리호에 추진제와 전력 등을 공급하는 엄빌리컬(탯줄) 회수 압력 센서 이상으로 발사 시간이 18분 연기됐다.

누리호가 27일 전남 고흥군 나로우주센터 발사대에서 우주를 향해 힘차게 솟구치고 있다. 항공우주연구원 제공

누리호는 이륙하고 약 2분 후 1단 로켓을 분리했고, 3분50여초 후 페어링(위성보호 덮개)을 분리했다. 발사 4분30여초 후에는 2단을 분리한 뒤 3단의 추진력으로 목표 고도 600㎞에 도달했다.

목표 고도에 들어선 누리호는 주탑재위성인 ‘차세대중형위성 3호’를 성공적으로 사출했다. 이후 20초 간격으로 초소형위성(큐브위성)을 2기씩 내보냈다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 오전 1시31분 누리호 비행 종료를 선언하고, 위성 13기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. 항우연 연구원들은 누리호 비행 데이터를 분석해 결과를 곧 발표한다.

