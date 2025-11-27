고양시 “폐기물 재활용 하고, 곳간 채우고”

경기 고양특례시가 자원 재활용 및 분리 배출 문화 확산을 위해 순환자원 회수로봇, 자원순환가게 운영에 집중하는 등 생활 속 자원 순환 정책을 적극 시행하고 있다.



고양시에선 하루 평균 310t 이상 생활폐기물이 배출되고 있으며 이 중 180t 정도는 공공소각시설에서 소각하고, 나머지는 수도권매립지에 매립해 왔다. 하지만 2026년부터 수도권매립지 생활폐기물 직매립이 금지돼 경고등이 켜진 상태다.



고양시는 내년부터 시민들이 배출한 대형폐기물 중 폐목재를 유상으로 판매해 새로운 도시 자원으로 전환할 계획이라고 26일 밝혔다.



폐목재는 이물질을 제거해 연소하기 쉬운 나뭇조각으로 만들면 유해가스 발생량이 적은 친환경 에너지원으로 재활용할 수 있다. 지난해 적환장에 적재된 가구 등 대형폐기물은 2만3436t이며 그중 재활용업체에 무상으로 처리한 폐목재는 1만973t, 47%에 달한다. 시는 가구 등 폐목재를 유상으로 매각해 그 수익을 시 재정에 재투입하여 선순환 구조를 만들 방침이다.

