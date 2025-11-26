정동영 “급진적 대북정책, 상상 어려워”

정동영(사진) 통일부 장관은 26일 개신교계에서 제기한 대북 정책 관련 우려를 듣고 “충격적이거나 갑작스러운 방법은 저희도 상상하기 어렵다”고 수긍했다. 정 장관은 이날 한국교회총연합의 김종혁 대표회장을 예방한 자리에서 국민의 지지를 바탕으로 하는 대북 정책을 추진해 달라는 당부에 이같이 답했다.



김 회장은 인사말에서 “아무리 좋은 아이디어라고 할지라도 국민의 지지가 없으면 실현되기 어렵고 반감을 살 수 있다”고 지적했다. 이에 정 장관은 “역대 정부가 대북 정책의 방법론에서 평화적인 접근, 단계적인 접근, 점진적인 접근이라는 세 원칙을 계승하고 있다”며 “일단 (남북 간) 통신선부터 복원해서 서로 비상 상황에 연락할 수 있게 하고, 그다음에 (서로) 만나야 한다”고 말했다.



이를 위해 사실상 허가제로 운영해 온 북한 주민 접촉 신고제도를 접촉을 전면 허용하는 방향으로 전환했다고 정 장관은 소개했다. 이와 함께 현재 남북 간 합의된 협력사업에만 쓸 수 있는 남북협력기금 용처를 평화통일 기반 조성에 기여하는 국내 사업 지원으로 확대하는 내용으로 남북협력기금법 개정을 추진하고 있다고 설명했다. 김 회장도 종교계가 네트워크를 살려 북측과 만날 수 있도록 민간에 전방위 접촉·대화를 허용하는 것이 바람직하다는 의견을 개진하며 사후 보고 방식도 대안이 될 수 있다고 제안했다.



한국교회총연합은 개신교 연합 기구로, 구성 단체에 소속된 교회는 총 6만4000여개에 달한다.

