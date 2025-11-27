‘기회의 땅’ 중남미서도 ‘AI가전=삼성’ 통했다

삼성전자 인공지능(AI) 가전의 올해 1∼10월 중남미 누적 판매량이 전년 동기대비 약 40% 성장했다. 특히 세탁기 매출은 일체형 세탁·건조기인 ‘비스포크 AI 콤보’의 판매 호조에 힘입어 80%가량이나 늘었다. 삼성전자는 26일 “중남미에서도 ‘AI 가전=삼성’ 공식이 공고해지고 있다”며 이같이 밝혔다.



중남미는 가전 업계에서 새로운 시장으로 떠오르고 있다. 글로벌 시장조사업체 스태티스타에 따르면 올해 중남미 스마트 가전 시장 규모는 매출 기준 약 26억달러다. 스태티스타는 해당 시장이 연평균 10% 수준의 고성장을 이어가며 2029년 약 38억달러 규모에 이를 것으로 내다봤다.



높은 성장률의 배경엔 중남미 소비자들이 스마트홈에 대한 관심이 큰 가운데 아직 스마트 가전이 보편화되지 않은 시장 특성이 자리한다. 올해 기준 중남미 내 스마트 가전 보급률은 약 11%로 한국 63%, 미국 18%, 유럽 16%에 비하면 상대적으로 낮다.



삼성전자는 중남미 시장에서 현지 맞춤형 AI 가전 라인업을 확대하고, AI 홈 저변 확대를 위해 지난 9월 과테말라에 중남미 최초의 체험형 쇼룸 ‘까사 삼성’을 오픈하는 등 중남미 시장을 적극 공략해왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지