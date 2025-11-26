‘베트남 가방 시신’ 유기범은 국내 조폭

베트남 호찌민 주택가에서 30대 한국인 남성 시신을 가방에 넣어 유기한 남성 2명 중 1명은 국내에서 활동한 전력이 있는 조직폭력배인 것으로 확인됐다. 이들은 모두 대구 출신이라는 공통점이 있었고, 피해자는 캄보디아 스캠 조직과 연관성이 있는 것으로 전해졌다.

베트남 호찌민시 경찰이 23일 오후 주택가에서 신고된 가방을 조사하고 있다. 가방에서는 한국인 남성의 시신이 발견됐으며 경찰은 용의자인 한국인 2명을 붙잡아 조사 중이다. 호찌민시법률신문 캡처

26일 경찰청에 따르면 23일 베트남 호찌민시 탄미타이구의 한 고층빌딩 거리에서 한국인 남성 시신을 가방에 넣어 유기하다 현지 경찰에 붙잡힌 20대 A씨는 경북경찰청이 관리하던 조직폭력배였다. 과거 범죄단체조직죄 등으로 실형을 받은 전력이 있었다. 함께 붙잡힌 20대 B씨는 조직폭력배 관리 대상은 아니지만 A씨와 함께 대구에서 활동했던 것으로 전해졌다.



시신으로 발견된 남성도 이들과 동향 출신인 것으로 파악됐다.



경찰은 피해자가 캄보디아 스캠 조직원이었던 것으로 추정하고 있다. 정부와 경찰청은 이 사건을 수사 중인 현지 경찰과 소통하며 사건 파악에 나선 상태다. 이들 사이에 금전적인 다툼이 있었을 것이라는 추측이 나오는 가운데, 경찰은 캄보디아 범죄단체와 연관 가능성 등을 들여다보고 있다.

