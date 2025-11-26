“국가에 대한 살인죄 적용”… 尹·김용현 구형 수위 높아질 듯 ['비상계엄' 내란재판 첫 구형]

법조계는 한덕수 전 국무총리에게 징역 15년이 구형된 것을 두고 ‘높은 구형량이 나왔다’는 평가를 내놓는다. 한 전 총리는 김용현 전 국방부 장관 등 다른 내란 혐의 피고인들에 비해 비교적 직접적인 가담 행위가 드러나지 않았던 만큼, 다른 내란 혐의 피고인들에 대한 구형은 더 무거워질 수 있다는 전망도 있다.



◆韓 ‘징역 15년’ 의미



내란 특별검사팀(특검 조은석)은 26일 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 열린 한 전 총리에 대한 내란 우두머리 방조·내란 중요임무 종사, 위증 등 혐의 결심공판에서 “피고인에 대한 법정형은 내란 우두머리 방조는 무기징역 또는 10년 이상의 징역 또는 금고형, 내란 중요임무 종사는 사형, 무기징역 또는 5년 이상에 해당한다”며 징역 15년을 선고해 달라고 요청했다. 이어 “국무총리인 피고인이 헌정질서, 법치주의를 파괴해 죄책이 매우 중하며, 다시는 이런 역사가 되풀이되지 않도록 피고인에 대한 엄중한 처벌이 불가피하다”고 지적했다.

법조계는 내란 특검팀이 한 전 총리에 대한 구형량을 밝히면서 이번 사안을 ‘중대한 국가질서 교란 행위’로 규정한 것에 주목하고 있다.



앞서 내란 특검팀은 상대적으로 법정형이 높은 내란 우두머리 방조 혐의로 기소했으나 재판부 요청으로 내란 중요임무 종사 혐의를 추가하는 방향으로 공소장을 변경했다. 윤석열 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 결과가 나오지 않은 상황에서 ‘방조범’에 대한 판단만을 구하기보다 원안적 형태인 중요임무 종사 혐의에 대한 판단을 받으려는 의도가 깔려 있다는 분석이다. 내란 중요임무 종사 혐의는 법정형이 사형부터 5년 이상 징역 또는 금고형까지 가능하다.



최진녕 법무법인 씨케이(CK) 변호사는 “내란죄는 국가에 대한 살인죄로 보는 측면이 있어서 법정형도 내란죄와 살인죄가 비슷하다”며 “징역 15년은 살인죄로 치면 ‘비난 동기의 살인죄’에 해당하는 형으로 높은 편”이라고 말했다.



◆尹 구형량 촉각… 사형·무기 한정



다른 내란 혐의자들에 대한 구형 수위도 전반적으로 무거워질 것이라는 관측이 나온다.



특히 윤 전 대통령에게 적용된 내란 우두머리 혐의의 법정형은 사형이나 무기(징역·금고)로 한정된다. 한 전 총리와 마찬가지로 김 전 장관, 이상민 전 행안부 장관이 받는 내란 중요임무종사 혐의의 법정형도 사형 또는 무기징역, 5년 이상 징역이나 금고형이다. 결국 특검의 혐의 입증 정도에 따라 각 피고인들의 형량이 얼마든지 상향될 수 있다는 분석이다.

양태정 법무법인 광야 변호사는 “윤 전 대통령에게는 사형을 구형할 가능성이 있다. 실질적 효력은 사형이나 무기징역이나 차이가 없지만 상징적 의미에서 법정 최고형을 구형할 것”이라고 내다봤다. 또 “김 전 장관에게는 주무부처 장관으로서 계엄군을 투입해 가담 정도가 높기 때문에 한 전 총리보다는 높은 무기징역을 구형할 것으로 본다”며 “이 전 장관은 김 전 장관에 비해 죄질이나 불법성이 낮다고 보여 한 전 총리와 비슷한 수준이 될 것”이라고 전망했다. 수도권의 한 부장판사는 “사형은 최근 집행이 되지 않지만 수사를 직접한 특검 입장에서는 사형을 구형해 단호함을 보여줄 수 있다”며 “무기징역형을 선고해 합리적인 모습을 보여주려고 할 수도 있어 보인다”고 했다.



한편 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)에서 진행 중인 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판은 1월 중순 결심공판을 거쳐 2월 중 1심 선고가 내려질 전망이다. 해당 재판부는 김 전 국방부 장관을 포함한 전직 군 관계자들과 조지호 경찰청장 등 전·현직 경찰 간부들의 내란 혐의 사건도 윤 전 대통령 사건과 병합·처리할 계획이어서, 2월에는 내란 관련 피고인들에 대한 1심 판결이 잇따라 나올 전망이다.

