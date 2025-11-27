[이코노 브리핑] 하나금융, 3년내 데이터인재 3000명 양성 외

하나금융, 3년내 데이터인재 3000명 양성

하나금융그룹이 2027년까지 데이터 전문인력 3000명을 키운다. 하나금융은 지난 25일 서울 명동 사옥에서 데이터 전문인력 양성 프로그램인 ‘하나 DxP 과정’ 3기 수료식을 하고 새 데이터 인재 양성 목표인 ‘3000 by 2027’을 수립했다고 26일 밝혔다. 함영주(사진 앞줄 가운데) 하나금융 회장은 “쉽고 편리한 금융서비스를 제공하기 위해 데이터 인재 양성에 대한 투자와 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

KB금융, ‘그룹 데이터 혁신 세미나’ 개최

KB금융그룹이 데이터와 최신 인공지능(AI) 기술 활용 방안을 마련하고, 계열사 간 협업을 강화하기 위해 전날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 ‘하반기 그룹 데이터 혁신 세미나’를 개최했다고 26일 밝혔다. 양종희(사진) KB금융지주 회장은 “비즈니스와 문제 해결 측면에서 데이터를 바라보고, 도전적인 자세로 고객이 실제 체감할 수 있는 혁신을 만들어 가자”고 당부했다

예탁결제원, 취약층 후원금 적십자사 전달

한국예탁결제원의 사회공헌 기관인 KSD나눔재단은 25일 부산 본사에서 부산 수산업계 및 취약계층 지원을 위한 후원금 3000만원을 대한적십자사 부산지사에 전달했다고 26일 밝혔다. 이번 후원은 연말을 맞아 부산 수산업계 지원을 통해 상생의 가치를 실천하고 지역의 어려운 이웃들과 따듯한 정을 나누고자 마련됐다.

