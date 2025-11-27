10월 가계대출 금리 열 달 만에 반등

지난달 가계대출 금리가 열 달 만에 반등했다.

26일 한국은행이 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’에 따르면 지난 10월 중 예금은행의 가계대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.24%로, 9월보다 0.07%포인트 상승했다.

서울 시내 한 시중은행 대출 안내 현수막. 연합뉴스

가계대출 금리는 작년 12월부터 지난 8월(-0.03%포인트)까지 줄곧 떨어지다가 지난 9월 보합세를 거쳐 사실상 10개월 만에 반등했다. 가계대출 가운데 전체 주택담보대출(3.98%)과 전세자금대출(3.78%) 금리가 0.02%포인트씩 올랐다. 반대로 신용대출금리(5.19%)는 0.12%포인트 내려 두 달 연속 하락세를 유지했다.

김민수 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 금리는 지표금리인 은행채 5년물 금리가 0.11%포인트 올랐지만 8∼9월 은행권의 가산금리 인하 등의 영향으로 상승 폭이 제한됐다”며 “신용대출 지표금리인 은행채 단기물 금리가 높아졌지만, 일부 은행의 우대금리 확대 등에 신용대출 평균 금리는 떨어졌다”고 설명했다.

향후 금리 전망과 관련해서는 “현재 은행들이 가격(금리) 위주가 아니라 대출 총량 위주로 관리하는 만큼 향후 가계대출 금리는 지표금리의 영향을 많이 받을 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

10월 기업 대출 금리(3.96%)는 0.03%포인트 내려 다섯 달째 하락세를 이어갔다. 대기업(3.95%) 대출 금리가 0.04%포인트 올랐지만, 중소기업(3.96%) 대출 금리가 0.09%포인트 낮아졌다. 김 팀장은 “중소기업 금리의 경우 10월 정책대출이 집행되면서 하락했다”고 분석했다. 가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리(4.02%)는 전월 대비 0.01%포인트 내렸다.

