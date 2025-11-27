카바디 학회 참가 글로벌 네트워크 확장 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

현대제철 연구원이 ‘카바디 익스피리언스’에서 글로벌 고객사들에게 3세대 강판을 설명하고 있다. 현대제철 제공

현대제철이 미국과 유럽에서 열리는 ‘카바디(Car Body·차체)’ 학회에 참가해 고객 네트워크를 확대하고 글로벌 시장 공략을 강화하고 있다.



현대제철은 올해 4월 미국 미시간 주에서 열린 ‘카바디 익스피리언스’를 시작으로 6월 독일 바트 나우하임에서 개최된 ‘카바디 파트’, 10월 ‘유로 카바디’ 등 주요 글로벌 차체학회에 참가했다고 밝혔다.



카바디 학회에선 주요 글로벌 자동차사와 부품사, 철강사 전문가들이 모여 차체 엔지니어링과 성형기술, 재료 관련 연구개발 동향을 공유한다.



현대제철은 이번 학회에서 탄소저감 강판, 3세대 강판(강도를 높이고 성형성을 최적화한 차세대 강판) 등 전략 강종으로 제작한 부품을 전시했다. 초고강도강 등 개발 현황 논문을 발표하고 홍보영상·리플릿을 통해 신규 고객사, 철강사와의 네트워킹도 진행했다.



현대제철은 전시품에 관심을 보이는 방문객을 대상으로 6월 상업 생산을 시작한 3세대 자동차강판을 소개하고 자동차 성능 향상과 원가절감 방안 관련 기술 미팅도 진행했다. 이동수 현대제철 자동차EVI기술팀장은 “이번 전시를 통해 미주 및 유럽 권역 내에서 현대제철 자동차 강판 솔루션 브랜드의 인지도를 제고하고 고객 네트워크를 강화할 수 있었다”며 “향후에도 글로벌 시장 판매 확대를 위한 발판 마련에 적극 나서겠다”고 말했다.



현대제철은 2021년부터 매년 카바디 해외 학회에 참가해 제품과 기술을 홍보해왔다. 이런 노력이 모여 미주와 유럽 권역에서 신규 공급망을 확보하고, 글로벌 완성차·부품사와 기술 협력을 추진하는 등 다양한 성과를 거두고 있다.

