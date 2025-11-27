패밀리 SUV ‘아틀라스’ 新강자로 부상 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

폭스바겐 대형 SUV 아틀라스. 폭스바겐 제공

국내 대형 스포츠 유틸리티 자동차(SUV) 시장이 일상과 레저를 아우르는 ‘멀티 라이프카’의 무대로 진화하고 있는 가운데 폭스바겐 대형 SUV ‘아틀라스’가 새로운 선택지로 떠오르고 있다. 폭스바겐은 6000만원대의 가격, 넓은 공간과 독일 프리미엄 SUV의 품질, 패밀리·레저 모두에 최적화된 다목적성으로 국내 소비자를 공략하겠다는 계획이다.



아틀라스의 강점 중 하나는 넓은 실내 공간이다. 폭스바겐그룹의 가로배치 엔진전용 플랫폼인 MQB 모듈러 플랫폼을 기반으로 한국 시장에서 시판 중인 동급 대형 SUV 중 가장 긴 5095㎜의 전장을 지녔다. 전폭은 1990㎜, 전고는 1780㎜에 달한다.



트렁크 용량은 동급 최대 수준인 기본 583ℓ, 3열 폴딩 시 1572ℓ, 2열 폴딩 시 최대 2735ℓ에 달한다. 아틀라스에는 기본 사양으로 견인장치가 장착돼 있다. 최대 5000파운드(2268㎏)의 견인 능력을 갖춰 대형 카라반 견인도 가능하다.



아틀라스에는 EA888evo4 2.0ℓ 직렬 4기통 가솔린 터보 TSI 엔진이 탑재돼 최고 출력 273마력(PS), 최대토크 37.7㎏.m의 탁월한 퍼포먼스를 발휘한다. 여기에 폭스바겐의 최신 ‘IQ·드라이브’ 시스템이 탑재돼 ‘트래블 어시스트’를 제어한다. 이는 정지 상태부터 시속 200㎞의 속도 영역에서 정차 및 재출발을 지원하는 ‘어댑티브 크루즈 컨트롤’과 장거리 주행 시 가속 및 제동·조향을 보조해 주행 피로도를 낮춰주는 것이다. 폭스바겐 신형 아틀라스는 2.0 TSI 4MOTION R-Line 단일 트림으로 가격은 △R-Line 7인승 6770만1000원 △R-Line 6인승 6848만6000원(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)이다.

