상생경영·동반성장 선순환 구조 완성 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

현대모비스 대리점 콘퍼런스에서 이규석 대표이사(가운데)를 비롯한 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 현대모비스 제공

현대모비스는 적극적인 상생경영을 통해 협력사와 함께 발전하는 동반성장 선순환 시스템을 구축하고 있다. 현대모비스는 지속적인 연구개발(R&D) 투자와 글로벌 수주 확대를 통해 강화된 경쟁력을 바탕으로 건강한 전후방 생태계 구축에 기여, 지난해 발표된 동반성장지수 평가에서 6년 연속 ‘최우수 등급’ 기업으로 선정됐다.



현대모비스는 최근 공개한 2025 지속가능성 보고서에서 최근 3년간 협력사에 지급한 구매대금이 약 150조원에 이른다고 밝혔다.



계열사 이외에 글로벌 완성차 회사를 대상으로 한 수주 실적이 최근 3년간 160억달러(약 22조원)를 넘어서며 구매 규모가 크게 증가했다.



현대모비스는 “기술혁신과 사업체질 개선에 기반한 성장세가 낙수효과로 발현돼 가치사슬 내 상생과 동반성장을 견인할 수 있었다”고 말했다.



현대모비스의 상생경영 4대 축은 ‘글로벌 경쟁력 강화, 동반성장 문화 조성, 지속가능 환경 조성, 소통과 신뢰’로 2010년 ‘일곱까지 아름다운 약속’을 시작으로 2·3차 협력사까지 지원 범위를 넓혀왔다. 협력사와 공동 개발 및 원가 절감, 생산성 향상을 목표로 매년 성과공유 계약을 체결, 성과를 공정하게 나누며 신뢰를 쌓고 있다. 협력사들의 해외 진출에 453억원, 생산성 향상을 위해 207억원을 지원해왔다.



현대모비스는 동반성장펀드, 상생협력대출 등 금융 지원과 무상 특허 개방, 공동 기술 개발, 개발비용 지원 등 기술력 강화에도 적극 투자하고 있다. 협력사의 ESG(환경?사회?지배구조) 역량 강화를 위해 탄소 저감, 안전 설비 구축, ESG 컨설팅과 리스크 점검도 지원 중이다. 지난해 협력사의 ESG 진단율은 100%, 실사율도 97.4%를 기록했다. 현대차그룹 A/S 부품 공급망의 고객 최접점이자 현대모비스 협력사 중에서도 중요한 부분인 일선 대리점에 대한 소통과 지원도 꾸준히 진행하고 있다.

