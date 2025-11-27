공기관·中企 ‘성과공유제’ 새 상생모델로 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

대구교통공사 본사 전경. 대·중소기업·농어업협력재단 제공

공공기관과 중소기업이 함께 기술을 개발하고 성과를 나누는 ‘성과공유제’가 현장에서 눈에 띄는 성과를 거두고 있다. 대구교통공사와 지역 중소기업 다올서포트가 손잡고 추진한 자동개찰기 성능개선 프로젝트가 그 대표적인 사례다.



두 기관은 대·중소기업·농어업협력재단(상생협력재단)이 운영하는 성과공유제를 기반으로 도시철도 2호선의 노후한 자동개찰기 부품을 공동 개발해 전면 교체했다. 이 과정에서 기존 외산 부품을 국산 부품으로 대체하며 유지비용을 대폭 줄였고, 시민들이 체감 가능한 이용 편의성까지 확보했다.



성과공유제는 대기업·공공기관과 중소기업이 기술개발 전 과정에 함께 참여하고 개발 성과를 공동 활용하며 리스크와 이익을 함께 나누는 협력 모델이다. 대구교통공사는 현장 운용 데이터 제공과 실증을 지원했고 다올서포트는 설계부터 제작, 테스트까지 책임지며 기술 완성도를 높였다.



개선된 부품은 기존 대비 단가를 50% 수준으로 절감했고 내구성과 유지보수 효율성도 향상해 연간 3500만원의 절감 효과가 예상된다. 해당 부품은 현재 도시철도 2호선 전 역사에 전면 적용됐다.



다올서포트는 이번 협력을 계기로 기술 노하우를 확보하며 철도부품 국산화 역량을 강화했고, 대구교통공사는 예산 절감과 설비 신뢰도 개선이라는 두 마리 토끼를 잡았다.



상생협력재단 관계자는 “성과공유제는 단순한 기술 이전이 아닌, 공공과 민간이 기획부터 실증·적용까지 전 과정을 공동 책임지는 구조로 진행된다”며 “이번 사례는 성과공유제를 통해 공공기관이 중소기업의 성장을 돕고 서비스 품질도 높인 대표적 상생모델”이라고 설명했다.

