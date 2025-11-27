백화점 업종 최초 동반성장지수 최우수 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 전경. 롯데백화점 제공

롯데백화점이 최근 발표된 2024년도 동반성장지수 평가에서 백화점·면세점 업종 최초로 ‘최우수’ 등급을 획득했다. 동반성장지수는 동반성장위원회(동반위)가 대·중소기업 간 동반성장 촉진을 목적으로 대기업의 동반성장 지수를 계량화해 매년 1회 공표하는 지표다.



롯데백화점은 ‘더 높이 더 멀리! Together Lotte’라는 상생 슬로건에 맞춰 ‘공정거래 문화 준수’, ‘동반성장 강화’ 투 트랙으로 파트너사와의 상생 전략을 추진해왔다.



공정거래 분야에서는 전 임직원 대상으로 연 2회 진행하는 ‘공정거래 필수교육’, 불공정 거래의 리스크를 경감하기 위해 법률 및 절차 준수 여부를 검토하는 ‘사전합의제도’, 파트너사와의 계약 과정의 오류를 줄이고 투명성을 확보한 ‘ECS(전자계약) 시스템’이 대표적이다.



동반성장 부문에서는 국내 대표 금융사와 연계해 우대 금리 대출을 지원하는 1000억원 규모의 ‘동반성장펀드’, 우수 중소파트너사에 마진 인하 혜택을 제공하는 ‘상생 마진 제도’ 등이 있으며, 파트너사와 지자체와의 소통 강화를 통해 동반성장 문화 확산을 지원하는 ‘동행 워크샵’도 운영 중이다.



아울러 중소파트너사의 판로 개척을 위한 전용 편집 매장인 ‘드림플라자’를 비롯해 ‘식품 안전 컨설팅’, ‘ESG 지원 컨설팅’ 등 파트너사의 역량 강화를 위한 지원 프로그램도 다양하게 운영해 오고 있다.

