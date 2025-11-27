무라벨 포장으로 재활용 효과 극대화 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

무라벨 딸기 상품. 롯데마트 제공

롯데마트는 지난 14일 ‘무라벨 설향 딸기(500g/국산)’를 출시했다. 해당 상품은 용기에 부착된 외부 라벨을 완전히 제거해 폐기물 발생을 최소화하고 분리배출 효율을 높인 것이 특징이다. 품질 자신감을 바탕으로 투명 트레이 내 딸기를 1단으로 구성해 라벨이나 다른 딸기에 가려지는 부분 없이 고객이 전체 품질 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 기획했다.



이는 단순 상품 확장을 넘어, ESG(환경·책임·투명경영) 실천 의지를 담은 상징적 시도다. 롯데마트는 연간 판매량 1위 과일인 딸기, 그중에서도 매출 비중이 가장 높은 ‘설향’ 품종을 적용 대상으로 선정했다. 대표 품목에 무라벨 포장을 도입함으로써 실질적인 재활용 효과를 극대화하고, 지속 가능한 유통 구조를 강화하겠다는 방침이다.



롯데마트는 지난해부터 산지, 팩 제조사와 협력해 무라벨 전용 재생 트레이를 개발했다. 재활용 PET 50%를 원료로 사용해 기존 판매량 기준 연간 약 100t 규모 포장재 절반을 재활용 원료로 대체, 신규 플라스틱 약 50t 절감이 기대된다. 중량·원산지 등 필수 정보는 팩 자체에 양각 표기해 고객이 라벨 없이도 손쉽게 상품 정보를 확인할 수 있도록 했다.



무라벨 설향 딸기는 제타플렉스 서울역점, 제타플렉스 잠실점을 포함한 롯데마트 30개 점포에서 판매되며, 연내 전국 점포로 확대 예정이다. 한편, 롯데마트는 딸기 품질 향상을 위해 ‘1단 딸기’ 비중을 5년 전 20% 수준에서 올해 전체 75% 이상으로 확대 운영할 계획이다.

