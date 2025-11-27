뮤지컬 신화 박천휴 작가와 소통의 시간 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

아모레퍼시픽재단이 26일 개최한 ‘제3회 장원(粧源) 특강’의 포스터. 아모레퍼시픽재단 제공

아모레퍼시픽재단은 26일 ‘제3회 장원(粧源) 특강’을 아모레퍼시픽 본사에서 개최했다. 장원 특강은 인문·문화예술 분야 등 각계 전문가를 초청해 인문학적 통찰을 나누는 대중 강연 프로그램이다.



장원은 아모레퍼시픽의 창업자이자 재단 설립자인 서성환 선대회장의 아호로 ‘잘 가꾸고 다듬은 근원’이라는 뜻이다. 서 선대회장은 인문학 분야 연구 장려와 확대를 위해 1973년 아모레퍼시픽재단을 설립했다.



이번 특강의 연사로는 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 작가로 잘 알려진 박천휴 작가가 초청됐다. 박 작가는 이 작품으로 브로드웨이에 진출, 토니상 3관왕(극본상·작사작곡상·작품상)을 수상하며 국내외에서 높은 관심을 받았다. 특강의 주요 내용은 뉴욕의 이방인이자 극작가로서 지나온 박 작가의 창작 과정과 진정한 ‘해피엔딩’에 대해 이야기하는 시간으로 구성됐다.



이번 특강은 인문문화축제를 맞아 11월 ‘문화가 있는 날’에 진행하며, 추첨을 통해 선정되면 일반 시민 누구나 무료로 참여 가능했다. 특강에 참여한 참가자를 대상으로 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’을 실제로 관람할 수 있는 관람권 증정 이벤트도 현장에서 진행됐다.



한편 아모레퍼시픽재단은 ‘여성과 문화’, ‘아시아의 미(美)’, ‘장원 인문학자’, ‘문화와 예술’ 등 다양한 인문학 연구 지원사업을 통해 학문과 예술의 사회적 확산을 도모하고 있다. 그중 2020년부터 시행된 장원 인문학자 지원사업은 인문학 분야의 지속 가능한 연구 생태계를 조성하고 연구자 개인의 자생력을 높이기 위해 기획됐다. 기초 학문 지원과 인재 육성의 중요성을 강조한 서 선대회장의 뜻을 기리기 위한 사업으로, 논문이나 저서 형태의 연구 성과를 도출해야 하는 요건이 없으며 연구자 스스로 연구하고 싶은 주제를 정하고 기간 내 이행하면 된다.

