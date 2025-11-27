폐유니폼 활용한 벤치 지역사회에 기증 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

신세계 리뉴 벤치. 신세계백화점 제공

신세계백화점은 폐유니폼을 활용해 만든 벤치를 기증해 지역사회 새 쉼터를 만드는 데 기여했다.



신세계백화점은 지난 6일 광주 서구 치평동 운천어린이공원에서 ‘리뉴 벤치 기증식’을 열고 친환경 벤치 10개를 지역사회에 전달했다. 리뉴 벤치 이름에는 ‘쓰임을 다한 유니폼이 시민을 위한 쉼터로 새롭게 재탄생했다’는 의미가 담겼다.



신세계백화점 13개점에서 수거한 폐유니폼 약 1만벌로 제작한 친환경 벤치다. 유니폼을 매립, 소각하지 않고 파쇄, 고온 압축, 급속 냉각 등의 과정을 거쳐 만든 친환경 신소재 ‘플러스넬’로 만들었다. 플러스넬은 온습도 변화에 강하고 별도의 유지 보수가 필요하지 않아 벤치나 가구, 벽체 등에 활용된다. 제작 과정에서 접착제 등 화학제품을 추가하지 않아 다음에도 100% 재활용이 가능하다. 10만개 플라스틱 병뚜껑으로 만든 벽화와 함께 설치해 의미를 더했다.



신세계백화점 관계자는 “의류 폐기물 발생 억제를 통한 ‘자원 순환’과 새로운 시민 휴식의 장 조성이라는 ‘지역사회 기여’를 함께 이뤘다”며 “시민들이 휴식을 넘어 일상 속에서 친환경의 의미를 생각해 보는 시간까지 누릴 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.



신세계백화점은 다양한 사회 공헌 활동을 펼치고 있다. 1996년부터 29년간 희망장학금 사업을 진행하고 있고, 4월에는 ‘지역 상생, 인재 양성, 장기 지원’을 목표로 ‘위드 신세계’를 신설, 지역 취약계층 청소년을 위한 교육 프로그램을 지원하는 중이다. 국내 유일의 시각장애 연주단 한빛예술단과도 16년째 동행을 이어오고 있다. 시각장애 연주자들의 연주력 향상을 위해 공간과 강의를 제공하고, 세종문화회관, 예술의전당 등 다양한 무대에서 공연할 기회를 마련해준다.

