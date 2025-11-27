유기동물·입양 등 사회적 책임 실천 앞장 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

이마트 몰리스와 하림펫푸드의 동물보호소 봉사활동 사진. 이마트 제공

이마트는 반려동물 전문 브랜드 몰리스를 통해 유기동물 보호와 입양 활성화를 위한 다양한 상생 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 특히 하림펫푸드와 협력해 사료 기부와 입양 캠페인을 진행하며 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다. 단순 이벤트가 아니라, 유기동물 문제 해결을 위한 지속 가능한 모델을 제시하고 있다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.



이마트는 지난 14일 하림펫푸드와 함께 코리안독스 레인보우 쉼터에 3000만원 상당 사료를 기부했다. 이마트와 하림펫푸드의 임직원 40여명이 봉사활동에 참여해 견사 청소, 시설 정비, 유기견 산책 등 활동도 했다.



앞서 2023년 12월에도 이마트와 하림펫푸드는 유기동물 보호소에 사료 2t을 기부했다. 혹한기와 월동 준비로 어려움을 겪는 보호소를 돕기 위해 기획된 기부 활동은 코리안독스 레인보우 셸터 등 보호소에 전달됐다. 이마트는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 기부활동 소식을 공유하고 유기동물에 대한 사회적 관심을 높이는 등 인식 변화를 유도했다.



몰리스 관계자는 “이번 사료 기부와 봉사활동은 단발성이 아닌, 유기동물 문제 해결을 위한 실질적인 방법을 꾸준히 모색해 나가겠다는 의지 표현”이라고 했다.



지난 4월에는 유기동물 입양 활성화를 위해 몰리스와 하림펫푸드가 공동 캠페인을 진행했다. 몰리스는 전국 매장에 입양 전용 공간을 마련하고, 고객이 보호소의 유기동물 정보를 직접 확인하고 입양을 결정할 수 있도록 QR코드 기반 시스템을 도입했다. 캠페인명은 ‘더리얼이 몰리스와 함께 가족을 찾습니다’로, 입양 이후에도 반려동물이 행복한 삶을 이어갈 수 있도록 다양한 혜택을 제공했다. 입양 완료 시 몰리스는 지정 동물병원 20% 할인 혜택을 제공하고, 하림펫푸드는 1년간 프리미엄 사료와 간식을 지원했다.

