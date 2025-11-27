美 중심으로 생산·기술·인프라 역량 확장 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

효성중공업이 2020년 인수한 미국 테네시주 멤피스의 초고압변압기 공장 전경. 효성 제공

효성은 아시아 주요 거점과 미국을 중심으로 생산·기술·인프라 역량을 함께 확장하며 글로벌 전력·산업 시장에서 입지를 강화하고 있다. 아시아에서는 지속적인 현지화와 생산 경쟁력 강화를 통해 성장 기반을 다졌고, 미국에서는 인공지능(AI) 산업 확산과 전력 인프라 교체 수요에 대응해 현지 생산기지 확장과 수출 확대를 가속하며 글로벌 시장의 흐름을 주도하고 있다.



효성중공업은 최근 한국 업체 최초로 미국 765킬로볼트(kV) 송전망에 변압기와 차단기를 포함한 토털 전력 솔루션을 풀 패키지 형태로 공급하며 글로벌 초고압 전력 시장에서 기술력을 입증했다. 향후 미국에서 대규모 변압기 교체 수요가 예상되는 만큼, 지난 2020년 인수한 미국 테네시주 멤피스의 초고압변압기 공장에 총 3억달러(약 4400억원)를 투자하여 대대적으로 추가 증설을 진행 중이다.



중국 시장은 효성이 글로벌 1위인 스판덱스 제품을 만든 기술의 초석을 세운 곳이다. 2001년 중국 자싱에 해외 첫 스판덱스 공장을 세운 효성은 2003년 증설을 통해 중국 내 공급 기반을 강화했고, 이후 생산거점 확대 등을 통해 2010년 글로벌 스판덱스 시장점유율 1위를 달성했다.



효성은 스판덱스의 성공을 기반으로 화학과 금융·IT 사업으로 영역을 확장했다. 2003년에는 나일론 필름 시장의 급성장을 예상해 ‘효성보모(薄膜)자싱유한공사’를 설립하고, 2015년에는 광둥성 후이저우에 ATM 생산공장을 세워 금융·IT 사업의 글로벌 생산거점으로 삼았다.



베트남은 효성의 글로벌 생산 핵심 거점이다. 2007년 동나이성 연짝공단에 첫 법인을 설립한 이후, 2015년 인근 부지에 동나이법인을 추가로 세워 스판덱스·나일론 원사·산업용 모터 등을 생산 중이다.

