청년 지원 ‘AI·빅데이터 아카데미’ 눈길 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

포스코그룹의 인공지능(AI)·빅데이터(BigData) 아카데미에 참여한 청년들이 과제 발표 후 기념촬영을 하고 있다. 포스코그룹 제공

포스코그룹이 청년 고용, 취업 지원, 창업·벤처 육성 등 전 주기에 걸친 종합 프로그램을 운영하며 미래 인재 육성에 집중하고 있다.



26일 포스코그룹에 따르면 장인화 회장은 향후 5년간 1만5000개의 양질의 청년 일자리를 창출하겠다고 밝히며 올해 채용 규모를 2600명에서 3000명으로 늘렸다. 2026년 이후에도 안전·인공지능(AI)·연구개발(R&D) 등 미래 핵심 분야를 중심으로 채용을 유지해 청년 일자리를 꾸준히 늘린다는 계획이다.



현장 생산기술직 채용 역시 학력과 관계없이 확대하고, 입사 후 교육·승진·해외 경험 등 다양한 성장 프로그램을 통해 전문성을 높일 수 있는 환경을 조성하고 있다.



청년 취업 지원도 강화하고 있다. 포스코인재창조원이 운영하는 ‘청년 AI·빅데이터(BigData) 아카데미’는 2019년 이후 1400여명을 교육했고, 그중 800여명이 취업에 성공했다. AI·빅데이터, 무역, 이차전지, IT 등 미래 산업 분야 중심의 실무 교육을 제공하며 교육비 전액 지원, 무상 숙식, 인턴 연계 등 실질적 지원으로 즉시 투입 가능한 인재를 양성하고 있다.



창업·벤처 생태계 지원도 강화하고 있다. 포스코그룹은 체인지업 그라운드, IMP, 창업인큐베이팅스쿨 등 다양한 플랫폼을 운영해 청년 창업기업의 발굴과 성장을 돕고, 벤처펀드 출자와 글로벌 네트워크를 통한 해외시장 진출을 지원하고 있다.

