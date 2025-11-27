탄소중립 로드맵 담긴 점검 보고서 펴내 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

서울 여의도 LG트윈타워 전경. LG 제공

LG가 2050년까지 탄소 순배출을 0으로 만드는 탄소중립(넷제로)을 적극 추진하며 기후 위험에 선제 대응하고 있다.



LG는 최근 2024년 탄소 감축 결과와 실행 계획을 담은 ‘LG 넷제로 특별 보고서 2024’를 발간했다. 보고서는 LG전자를 포함해 LG그룹 내 탄소 배출량의 대부분을 차지하는 7개 계열사를 대상으로 했다.



LG는 지난해 약 539만t의 탄소를 감축하며 배출량을 전년 대비 26% 더 줄였다. 통상 숲 면적 1헥타르(㏊)당 40t이 감축되는 것을 감안하면, 서울시 면적 약 2.2배에 해당하는 산림을 조성한 것과 같은 효과다.



LG는 전체 탄소 감축량 중 직접 감축 활동으로 약 125만t, 재생에너지 전환으로 약 414만t의 탄소 배출을 줄였다. 특히 직접 감축량은 전년 대비 약 20% 늘었고, 재생에너지 전환율은 2024년 30%로 크게 확대하며 목표를 조기 달성했다.



LG는 2023년 2월 국내 최초로 개별 기업이 아닌 그룹 차원의 탄소중립 로드맵이 담긴 넷제로 보고서를 발간한 뒤 매년 탄소중립 성과를 점검한 넷제로 보고서를 공개하고 있다.



LG는 지속적인 탄소중립 실천을 통해 탄소 배출량을 2018년 대비 2030년 34%, 2040년 52% 등 단계적으로 감축해 2050년 넷제로를 달성할 계획이다. 이를 위해 효율적인 넷제로 달성을 위해 2030년까지의 탄소중립 로드맵을 계열사·사업부문·국가·사업장 단위로 세분화해 탄소중립 현황을 보다 정교하게 실천 중이다.



LG는 넷제로 보고서를 LG 공식 홈페이지에 공개했다. 향후 인쇄본 책자도 발행해 다양한 이해관계자들과 소통을 강화할 예정이다.

