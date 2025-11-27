디지털 약자 대상 배려형 키오스크 개발 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

지난 6일 서대문구청에서 열린 기금 전달식에서 이승주 롯데GRS 마케팅부문장(오른쪽)과 이성헌 서울 서대문구청장이 기념촬영을 하고 있다. 롯데GRS 제공

롯데GRS는 자사 애플리케이션(앱)을 활용한 기부 프로그램 ‘희망ON’과 함께 디지털 약자를 대상으로 한 교육 프로그램, 배려형 키오스크 개발 등 사회공헌 활동을 하고 있다.



희망ON 프로젝트는 ‘롯데잇츠’ 앱의 주문 건수를 매칭해 고객 주문 1건당 50원을 자동 모금한다. 조성된 기금은 지역자치단체를 통해 결식·장애아동 등 도움의 손길이 필요한 사회 소외계층에 전달된다.



희망ON은 ‘아동들의 희망에 불을 켜다’라는 슬로건을 내걸고, 2022년 서울 금천구청을 시작으로 릴레이 지원 형식으로 기부처를 늘려가고 있다. 지난 7일에는 ‘9호 기부처’인 서울 서대문구청에 기부금 2000만원을 전달했다.



롯데GRS는 자사 앱 활성화 노력이 기금 확충으로 이어지도록 운영 중이다. 롯데잇츠의 회원 수는 현재 약 500만명으로, 2023년 대비 약 74% 증가했다. 또 롯데GRS는 국내 1300여개 매장을 운영하고 있는 롯데리아의 매장 운영 역량을 바탕으로 지역 시장 활성화를 위한 동반성장 프로그램을 운영하고 있다. 특히 올해 롯데리아의 지역 상생 프로그램 ‘롯리단길’ 프로젝트를 동반성장위원회와 협업해 지역 사회 동반성장 문화 확산에 나섰다. 롯리단길 프로젝트는 서울·부산·청주 등 지역 유명 맛집 메뉴를 롯데리아의 디저트 메뉴로 선보이고, 수익금 일부를 지역 시장 활성화를 위한 동반성장 기금으로 출연한다.

