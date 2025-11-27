사내 봉사활동 체험단 ‘함솔이’ 4년째 운영 [상생경영 특집]

“경제 성장 넘어 사회적 가치 실현”… 탄소중립·환경 경영 맞손 국내 주요 기업들은 상생 경영과 지속가능성, 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 혁신?지원 활동을 펼치고 있다. 협력사와의 동반 문화 조성과 기술 개발, ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 집중하면서 청년 일자리 창출과 미래 인재 육성에도 적극 나서고 있다. 탄소중립과 환경 경영을 실천하기 위해 투자를 늘리는 것도 눈에 띄는 부분이다. 경제적 성장을 넘어 사회적 가치 실현과 환경 보호, 미래 세대를 위한 지속가능한 발전을 핵심 경영 목표로 삼는 기업이 늘고 있다. 이러한 움직임은 국내 산업 생태계의 경쟁력을 높이는 동시에 국민 삶의 질 향상과 더 나은 사회를 만드는 데 밑거름이 되고 있다.

LG에너지솔루션 임직원들이 서울 마포구 노을공원 숲 복원을 위해 나무 심기 봉사활동을 하고 있다. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션이 ‘나눔을 통한 정서회복’, ‘자립 기회 제공’, ‘환경 복원’ 3가지 큰 틀에 맞춰 환경·사회·미래세대를 위한 사회 변화를 이끌어내는 데 집중하고 있다.



지난해 LG에너지솔루션의 사회공헌 비용은 약 99억8000만원으로 전년(약 82억5000만원) 대비 큰 폭으로 증가했다. 임직원 나눔 봉사활동은 약 5883시간, 누적 기부금은 약 6700만원을 달성했다.



LG에너지솔루션은 사랑의 열매, 초록우산과 함께 서울시 내 사회복지기관 및 단체와 사회적기업 등 56곳에 총 109대의 전기 이륜차를 후원하기로 했다. 또 일정 기간 BSS(배터리교환서비스) 구독료 및 보험료를 무상으로 지원하고, 온라인 안전교육과 함께 헬멧 등 안전장비도 제공한다.



LG에너지솔루션은 사내 봉사활동 체험단 ‘함솔이(함께, 엔솔)’를 4년째 운영하고 있다. 올해도 각 사업장에서 대표 봉사단을 모집해 매월 1~2회 지역사회를 위한 봉사활동을 했다.



지난해 4월부터는 서울 마포구 노을공원의 숲을 보호하기 위해 ‘집씨통 키우기’ 활동을 전개하고 있다. 임직원들이 가정에서 100일 동안 씨앗을 길러 다시 노을공원으로 돌려보내는 활동이며 임직원 42명이 참여했다.



전사단위 기부 키오스크 ‘엔솔 터치’도 운영 중이다. 엔솔터치는 키오스크형으로 운영되는 기부 풀랫폼으로, 지원이 필요한 다양한 사연의 인원들을 소개하고 임직원들이 간단한 방법으로 기부에 참여할 수 있도록 기획됐다.



LG에너지솔루션 관계자는 “LG에너지솔루션은 지역사회와 함께 성장하고자 지역사회의 수요와 영향도를 파악해 다각적인 활동을 전개하고 있다”며 “이웃에게 사랑을 나누고 사회공헌 활동에 자부심을 느낄 수 있는 따뜻한 문화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

