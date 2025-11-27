경남 학교급식연구소 ‘맛봄’…아이들 건강지킴이役 ‘톡톡’

“와~하하. 선생님. 제가 직접 과자를 만들어서 먹으니 더 맛있고 재밌어요.”



지난 17일 경남 창원시 마산합포구 진전면에 있는 학교급식연구소 ‘맛봄’ 1층에는 양산 용연초등학교에서 체험학습 온 학생들로 북적거렸다. 1층 조리실습실에서는 1~3학년 학생 20명가량이 모여 선생님 설명을 들으면서 고사리 같은 손으로 전통 쌀강정을 만들고 있었다. 아이들은 너나 할 것 없이 “다 만들었어요”라고 소리치고는 과자를 야금야금 베어 먹었다.

17일 학교급식연구소 맛봄에서 아이들이 전통 쌀강정 만들기 체험을 하고 있다. 경남교육청 제공

야외 자연배움텃밭에서는 4~6학년 학생들이 학교 급식 재료로 쓰이는 작물들이 어떻게 자라고 있는지 설명을 듣고 있었다.



이날 체험학습에 나선 아이들은 “급식에서 나오는 재료들이 어떻게 자라는지 직접 보니 더 잘 먹을 수 있을 것 같다”고 입을 모았다.



지난해 4월 개소한 경남교육청 학교급식연구소 ‘맛봄’이 18개월 지난 지금 도내 식생활 체험교육과 급식 품질 향상에 기여한다는 평가를 받으며 큰 주목을 받고 있다.



26일 경남교육청에 따르면 맛봄은 미래 세대의 건강 증진을 위해 설립된 기관으로 학교급식의 질적 향상을 도모하고 학교급식관계자 역량강화 연수, 학교급식 안전성 검사, 지속가능한 식생활을 지원하는 학교급식 및 식생활 관련 교육·연구기관이다.



맛봄은 창원시 마산합포구 진전초등학교 여항분교 폐교 부지에 개소해 학생과 학부모, 교직원 등을 대상으로 다양한 영양식생활 체험 행사 등을 운영하고 있다. 맛봄은 체험학습뿐 아니라 학교급식관계자를 대상으로 맞춤형 조리실습 및 위생교육을 포함한 다양한 직무연수를 운영하고 있다. 특히 조리 실습이 급식 관계자들에게서 큰 인기를 모으고 있다.

