서구, 2025년 인천시 치매관리 평가 전 부문 최우수기관

인천시의 ‘2025년 치매관리사업 사업평가 및 우수사례’에서 서구가 전 부문 최우수기관으로 선정됐다. 서구는 치매안심센터 분야에서 치매관리율, 주관적 인지저하자 등록관리율, 치매환자 맞춤형 솔루션회의 의뢰 등 전반적인 실적이 우수하게 나타났다고 26일 밝혔다.

우수사례와 관련해 지역사회와 연계한 민관협력 사업 운영이 높은 평가를 받았다. 서구치매안심센터에서는 찾아가는 서비스를 비롯해 주민 주도형 프로그램, 가정방문형 ‘기억지키미’ 치매돌봄 사업을 지역 기관들과 협력해 추진했다.

구립 치매전담형주(야)간보호센터는 인천농업기술센터와 함께 치유농업 프로그램을 도입했다. 치매 어르신들이 식물 재배와 자연 체험을 참여하면서 우울감 개선 및 스트레스 저항도 향상의 긍정적인 효과가 확인됐다.

서구보건소장은 “지난해 우수기관 선정에 이어 올해 최우수로 그간 노력이 인정됐다”며 “앞으로도 지역사회 치매관리사업 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

