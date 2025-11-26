유럽시장 공략 필수…기후부, 車업계와 전과정평가 업무 협약

기후에너지환경부가 자동차 온실가스 전과정평가(LCA) 관리체계 구축을 위해 자동차 업계와 협약을 맺었다.

기후부는 26일 서울 서초구 자동차회관에서 자동차 업계와 ‘자동차 LCA 역량 강화 및 탄소중립 협력을 위한 업무 협약’을 체결했다고 밝혔다. LCA는 자동차 제작단계부터 운행, 폐기에 이르기까지 전 생애주기에서 발생하는 온실가스 배출량을 산출해 평가∙관리하는 체계를 의미한다.

금한승 기후에너지환경부 1차관. 기후에너지환경부

이번 협약은 세계 자동차 산업의 탈탄소 흐름 속에 한국 자동차 업계도 LCA 역량을 선제 강화하고, 공급망 내 온실가스 감축을 통해 탄소 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 유엔은 최근 산하 국제 자동차 규제조화포럼(WP.29)에서 LCA 전문가작업반을 구성해 내년 초 국제사회 채택을 목표로 평가 방법을 개발 중이다. 유럽연합(EU)은 2026년 6월부터 자동차 온실가스 전과정 배출량을 자발적으로 보고하는 제도를 도입할 예정이다.

이번 협약에는 현대차·KIA와 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티 등 5개 완성차 업체와 HL만도, HL 클레무브, 대주코레스 등 16개 부품사, 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합이 참여했다. 협약은 LCA 방법론 개발, 탄소배출 산정·검증 체계 구축, 데이터 관리 강화, 중소 부품사 대상 컨설팅·교육 확대, 국제 인증 대응 지원 등을 담았다. 기후부는 앞서 2023년 6월부터 LCA 토론회를 개최해 국제 동향을 공유하는 등 소통 창구를 지속적으로 운영해 왔다. 올해부터는 중소 부품사들의 관련 역량 강화를 위해 컨설팅 지원사업을 지난 9월부터 시작했다.

협약식 뒤 열린 포럼에서는 이종국 현대차 상무, 김대열 HL만도 책임연구원, 김주희 인천국제공항공사 과장 등 3명이 기후부 장관 표창을 받았다. 정부는 이어 국내외 LCA 규제 흐름, 중소기업 지원사업 추진 현황, 부품 탄소발자국 지침 개발, 온실가스 검증 매뉴얼 등 제도 시행을 위한 준비 상황을 자동차 업계와 공유했고, 업계 및 전문가 의견도 수렴했다.

금한승 기후에너지환경부 차관은 “최근 국제 자동차 산업의 경쟁 기조가 탄소 효율성 중심으로 전환되는 중요한 시점”이라며 “산업계와 긴밀히 소통해 현장에서 필요로 하는 제도적·기술적 기반을 빈틈없이 구축하여 자동차 온실가스 전과정평가 제도가 원활하게 시행되도록 철저히 준비하겠다”라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지