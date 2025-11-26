농협 IT, 제2회 ESG 실천행사 '대중교통 이용 활성화 챌린지' 성료

농협중앙회(회장 강호동) IT전략본부는 25일 경기도 의왕시 NH통합IT센터에서 노사가 함께하는 제2회 ESG 실천행사 ’대중교통 이용 활성화 챌린지’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

올해로 2회째를 맞은 이번 챌린지는 임직원의 대중교통 이용을 장려하여 탄소배출을 줄이고 대중교통비 지원카드(K-패스)를 이용하여 교통비 절약 효과까지 함께 도모하기 위해 마련됐다.

NH통합IT센터 임직원 1,400여 명이 참여한 가운데, 우수 참여자 30명이 선정되어 농촌사랑상품권을 부상으로 수여받았다. 이번 행사는 친환경 실천을 일상화하는 동시에 지속가능한 조직문화를 확산시키는 계기가 되었다는 평가다.

정창섭 IT기획부장은 “임직원의 작은 실천이 모여 조직 전체의 ESG역량을 키우고 있다”며 “앞으로도 ESG 실천 행사를 지속 확대하여 책임있는 조직 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

서을구 IT노조위원장은 “ESG는 우리가 지속가능한 미래를 위해 반드시 실천해야 할 책임”이라며,“앞으로도 노사가 함께하는 친환경 ESG 활동을 적극적으로 지원하겠다”고 말 했다.

IT전략본부는 지속가능한 ESG경영을 위해 임직원들이 참여하는 ESG 실천 행사를 매년 이어나갈 예정이다.

