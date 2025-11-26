국내외 소비재 기업 제품을 한 곳에 '소싱인마켓 2025' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 소싱인마켓 2025가 열린 가운데 참관객들이 부스를 둘러보고 있다.

국내 대표 소비재 박람회 ‘소싱인마켓(Sourcing in Market·옛 서울국제소싱페어)’이 26일부터 28일까지 사흘간 코엑스에서 열린다.

올해로 38회를 맞은 소싱인마켓은 ‘브랜드 그 다음을 여는 시장(Opening the Next of Brands)’을 슬로건으로 브랜드에는 실질적인 비즈니스 기회를, 소비자에게는 새로운 라이프스타일 경험을 제안하는 B2B·B2C 통합형 종합 소비재 전시회로 새롭게 기획됐다.

전시에는 다수의 국내외 소비재 기업과 브랜드 292개사, 416부스가 참가해 기프트&홈리빙, 뷰티·패션, 스마트테크&솔루션, 헬스&푸드존 등 4개 핵심 구역에서 다양한 제품과 서비스를 선보인다.

오뚜기, 쿠팡 등 국내 주요 기업과 콘텐츠 파트너가 참여하고 서울시, 한국무역협회, KOTRA, 강남구청, 강남구상공회의소 등이 후원해 유통, 콘텐츠, 공공 지원이 결합한 소비재 비즈니스 플랫폼으로 운영된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지