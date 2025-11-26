수도권 공공분양 2026년 2만9천가구…"판교급 신도시 조성한 수준"

내년에 수도권(서울·경기·인천) 공공택지에서 2만9천가구 규모의 분양 물량이 풀린다.



국토교통부는 26일 한국토지주택공사(LH)·서울주택도시개발공사(SH)·경기주택도시공사(GH)·인천도시공사(iH)와 내년 3월부터 연말까지 이러한 규모의 공공분양주택을 순차로 공급할 계획이라고 밝혔다.

3기 신도시 고양창릉 지구 모습. 연합뉴스

정부가 지난 9·7 주택 공급 대책에서 발표한 수치(2만7천가구)보다 2천가구 증가한 규모다.



특히 최근 5년간(2021∼2025년) 수도권 평균 분양 물량(1만2천가구)의 2.3배 수준이자, 4개 공공기관의 올해 분양 물량(2만2천가구) 대비 32.2% 늘어난 수치다.



국토부는 "2만9천가구 규모인 판교급 신도시를 하나 새로 조성한 것에 준하는 수준"이라고 설명했다.



지역별로 서울 1천300가구, 인천 3천600가구, 경기 2만3천800가구다.

지구별로는 3기 신도시 7천500가구, 2기 신도시 7천900가구, 기타 중소택지 1만3천200가구다.



3기 신도시에서는 고양창릉 3천881가구, 남양주왕숙 1천868가구, 인천계양 1천290가구 등이다.



2기 신도시는 평택고덕 5천134가구, 광교 600가구, 화성동탄2 473가구다.



중소택지에서는 고덕강일 1천305호가구, 검암역세권 1천190가구, 구리갈매역세권 287가구 등이 공급될 예정이다.



아울러 올해 남은 기간에도 이달 남양주왕숙(881가구), 군포대야미(1천3가구)를 포함해 총 5천100가구가 수도권에서 추가로 분양될 예정이다.

이 밖에 국토부는 LH 직접 시행 확대 정책의 일환으로 발표했던 LH 소유의 비주택 용지 용도 전환 정례화 제도 또한 첫발을 내디뎠다고 소개했다.



앞서 정부는 지난 9·7대책을 통해 장기간 활용되지 않거나 과도하게 계획된 비주택 용지의 용도와 기능을 정례적으로 심의하고, 필요시 주택용지로 전환하는 '공공택지 재구조화' 제도 도입을 추진한다고 발표한 바 있다.



그러면서 제도 도입 전에는 우선 추진 물량으로 1만5천가구의 공급 계획을 수립했다.

이날 LH는 우선 추진 물량의 28%인 4천100가구 규모의 공공주택 공급을 위해 유보지 등 비주택 용지의 용도 조정안을 담은 관련 계획 변경안을 국토부에 제출했다.



조정 대상 입지는 3기 신도시인 남양주 왕숙(455가구), 2기 신도시인 파주운정3(3천200가구), 중소 택지인 수원당수(490가구)다.



사업지별 공공주택은 지구계획 승인 등 일련의 절차를 거쳐 순차로 공급할 계획이며, 특히 수원당수는 내년 중 주택 착공을 추진할 예정이다.



국토부 김배성 공공주택추진단장은 "도심에 여러 유휴 부지를 찾아 주택을 공급하는 것도 중요하지만, 당초 예상과 달리 오랫동안 쓰이지 않는 부지를 적극적으로 용도 전환해서 주택을 공급하는 것도 매우 의미 있는 작업"이라고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지