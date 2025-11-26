‘한끼 분량’ 음료수 팩처럼 선물도…프리미엄 칠곡할매쌀 출시

경북 칠곡군이 두유처럼 한 팩씩 뜯어 쓰는 소포장 프리미엄 쌀을 선보였다. 쌀을 선물하는 문화를 확산할 수 있도록 소포장 방식을 도입해 지역에서 생산한 쌀의 판매율을 높이겠다는 군의 아이디어다.

칠곡군이 공식 출시한 프리미엄칠곡할매쌀 소포장 선물세트. 칠곡군 제공

군은 26일 ‘프리미엄칠곡할매쌀’을 공식 출시했다. 한 끼 분량인 쌀을 300g씩 진공 포장해 음료수 팩처럼 들고 다닐 수 있도록 만든 제품이다. 칼집을 따라 잘라 밥솥에 붓기만 하면 된다. 1·2인 가구의 생활패턴에 맞춘 새로운 쌀 소비 방식이라는 평가도 나온다.

제품 개발의 출발점은 지난 3월 일본 니가타현에서 찾았다. 군과 지역 농협·농업기술센터는 현지 벤치마킹 과정에서 “쌀도 생활 방식에 따라 달라져야 한다”는 결론을 얻었다. 귀국 직후 곧바로 40농가(20㏊)가 참여하는 프리미엄 생산단지를 꾸렸다.

군은 여러 품종을 검토한 끝에 찹쌀의 혼합계 미호쌀을 최종 선정했다. 미호쌀은 윤기와 탄력이 좋아 전체적인 밥맛이 뛰어난 품종이다. 품질관리에도 열성을 쏟았다. 군은 참여 농가에서 납품되는 쌀을 전량 DNA로 분석해 품종 순도를 100% 확인하고 단백질 함량과 완전 미율까지 검사해 기준 미달 농가는 즉시 제외하기로 했다.

농업기술센터 관계자는 “쌀 DNA를 전 농가에 적용하는 지자체는 군이 유일하다”며 “실제로 올해 생산한 프리미엄칠곡할매쌀은 품종 순도와 단백질 함량 모두 상위 등급을 기록했다”고 말했다.

포장 시스템도 새로 구축했다. 경북과학대학교 라이즈사업단 포장기술연구센터에 시간당 800개를 생산하는 진공포장 라인을 설치해 농가와 공유한다. 프리미엄칠곡할매쌀은 이곳에서 통일된 기준에 따라 300g 또는 1㎏으로 나뉘어 포장한다. 군은 이 시스템을 활용해 향후 일반 농가들의 소포장 상품화도 지원할 계획이다.

소포장 선물을 통해 지역 쌀 소비 확산 전략도 꾀한다. 군은 병문안이나 명절에 음료수 세트를 들고 가는 문화 대신 한 팩씩 꺼내 쓸 수 있는 프리미엄 쌀 선물을 문화로 바꾸겠다는 목표를 세웠다. 프리미엄칠곡할매쌀은 칠곡군 지역 농협 하나로마트와 경북고속도로 칠곡휴게소에서 우선 판매한다.

김재욱 군수는 “이제는 쌀도 시대의 요구에 맞춰야 한다”며 “작고 신선하고 필요한 만큼 소비하는 흐름에 맞춰 새로운 쌀 문화를 만들겠다. 칠곡이 쌀 소비 패러다임을 바꾸는 첫 사례가 될 것”이라고 말했다.

